تجاهلت الترويج لفيلمها الجديد وعادت للحجاب..تصرفات حلا شيحة بعد الزواج تثير التساؤلات حول اعتزالها مجددًا!

حلا شيحة منذ أن تزوجت بالداعية الإسلامي معز مسعود في شهر فبراير الماضي، وهي محل تساؤلات عدد من متابعيها، وذلك بسبب تصرفاتها المثيرة للجدل والتي جعلت البعض يعتقد أنها على وشك اعتزال الفن مجددًا.

تصرفات حلا شيحة تثير التساؤلات حول اعتزالها مجددًا!

حلا شيحة أقدمت على بعض التصرفات التي جعلتها محل تساؤلات البعض، حيث إنها بمجرد ارتباطها وزواجها من الداعية معز مسعود، قررت حذف عدد من الصور التي كانت قد شاركتها مسبقًا عبر حسابها على انستجرام، ومن بينها بعض الصور التي التقطت لها خلال تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي.

ولم تكتف حلا شيحة بحذف صورها بمهرجان الجونة فقط، إلا أنها حذفت كذلك صورها من كواليس فيلم "مش أنا" الذي قامت بتصويره مع الفنان تامر حسني قبل أشهر طويلة من زواجها، حيث كانت حلا قد عبرت وقت تصوير العمل عن سعادتها بمشاركة تامر في عمل سينمائي عقب عودتها للتمثيل.

حلا شيحة تظهر بالحجاب وتفرض السرية على صورها الجديدة

الفنانة المصرية كذلك قررت عدم مشاركة جمهورها على انستجرام بأي صور جديدة لها، بعدما نشرت بعض صور عقد قرانها، ثم لحظاتها العائلية مع أسرتها وأسرة زوجها، وباتت تتفاعل فقط مع بعض الأحداث الفنية الجارية سواء بتقديم التعازي لأسر بعض المتوفين أو الدعاء لبعض المرضى ومن بين هؤلاء الراحل سمير غانم والفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

حلا شيحة كان أحدث ظهور لها، مفاجئًا لجمهورها، حيث حرصت مؤخرًا على تغيير صورة حسابها على انستجرام، بصورة جديدة ظهرت فيها وهي مرتدية الحجاب مجددًا وهو ما جعل الجمهور يتساءل حول حقيقة عودتها لارتداء الحجاب نهائيا مرة أخرى بعد مرور أشهر قليلة على زواجها من معز مسعود، الا انها لم تحسم الجدل ولم تجب على تساؤلات الجمهور حتى الآن.

موقف حلا شيحة من فيلم "مش أنا" مع تامر حسني

أما أحدث التصرفات التي أثارت حيرة الجمهور، واعتبرها البعض تصرفا غير متوقع من الفنانة المصرية، هو تجاهلها التام للترويج لفيلم "مش أنا" الذي تم طرح البرومو الخاص به قبل يومين، فلم تروج له مثلما فعل باقي صناع العمل، خاصة وأنه يعد المشاركة السينمائية الأولى لها بعد عودتها من اعتزال دام لسنوات طويلة.

أما ظهورها في البرومو كان كذلك مثيرًا للجدل، فلم تظهر حلا شيحة في مشهد كامل يوضح أي ملامح لدورها في العمل، ولم تظهر سوى في لقطات قصيرة جدا قد لا يلاحظها الجمهور من الأساس، حيث أن نجوم الفيلم الآخرين ظهروا بشكل أكبر في البرومو كما أن اسمها أصبح الثالث في الدعاية الخاصة بالعمل، بعد كل من تامر حسني وماجد الكدواني، وهو ما جعل البعض يطرح عدة تساؤلات خاصة وأن الفنانة المصرية لم تحسم أمرها من فكرة العودة للتمثيل بشكل نهائي عقب زواجها، وتنوعت تساؤلات البعض ما بين: هل طلبت حلا شيحة تقليل مساحة دورها في "مش أنا" ليناسب ذلك ظروفها الاجتماعية الجديدة وزواجها؟ وهل قررت اعتزال الفن بشكل غير مباشر والعودة لارتداء الحجاب نهائيًا؟ لكن حلا حرصت على تجاهل الرد على تلك التساؤلات كذلك.

زواج حلا شيحة ومعز مسعود

الجدير بالذكر أن حلا شيحة قررت التعليق مؤخرًا على زيجات زوجها السابقة والتي لم تكتمل وانتهت بالطلاق في كل مرة، وقالت ردًا على أحد المتابعين: "ده يشرفني أكون زي جوزي وبعدين ما يتجوز أو يطلق ده قسمة ونصيب"، ويعتبر هذا هو التعليق الأول من حلا على فشل زيجات زوجها السابقة، والتي كان آخرها زواجه من الفنانة شيري عادل، والذي لم يستمر طويلا وأعلنا انفصالهما، لكنهما حرصا على إظهار صداقتهما بعد الطلاق وظهرا ضمن فعاليات مهرجان الجونة.

وكان الثنائي قد فرض كل منهما حالة من السرية على حفل عقد قرانهما، لكنهما قررا بعدها نشر العديد من الصور من الحفل الذي اقتصر على حضور أسرة كل منهما، ووجهت حلا شيحة رسالة رومانسية لزوجها معز مسعود بعد الاحتفال وقالت: "لحظة خاصة جداً لنا.. اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا".