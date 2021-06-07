أنغام تطرح أحدث أعمالها الغنائية "أنا بعته كتير".. بالفيديو

أنغام طرحت اليوم فيديو أغنيتها الجديدة "أنا بعته كتير"على قناتها بيوتيوب، وذلك بعد أيام من ترويجها للأغنية الجديدة التي تفتتح بها أعمالها في موسم الصيف.

أنغام تطرح أغنيتها الجديدة "أنا بعته كتير"

وأفرجت الفنانة أنغام اليوم عن فيديو أغنيتها الجديدة "أنا بعته كتير" على قناتها بيوتيوب، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية، وأعلنت عنها في تدوينة على حسابها بانستقرام، ونشرت معه مقطع من كلمات الأغنية وقالت:" أنا بعته كتير ووجعته كتير.. وأنا فاكر إن لا يمكن يوم من إيدي يطير.. اسمعوا أغنيتي الجديدة أنا بعته كتير على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

أنغام تفتتح أعمالها في موسم الصيف

ولاقت أغنية أنغام الجديدة "أنا بعته كتير" تفاعل كبير من الجمهور بعد طرحها، وذلك بسبب عودة أنغام للأغاني الدرامية وتقديمها كلمات مختلفة في الأغنية، والتي تفاعل معها أيضاً عدد من الفنانين وأبدوا اعجابهم بها وعلى رأسهم خالد سليم ومحمد الشرنوبي ونداء شرارة وغيرهم، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور، وتعتبر الأغنية دوت الخليج أولى أعمال الفنانة أنغام في موسم الصيف ومن المتوقع ان تستمر في طرح أغاني منفردة خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل حفل أنغام الجديد

وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت عن حفلها الغنائي الجديد والأول لها في موسم الصيف، ونشرت بوستر الحفل على حساباتها بمواقع التواصل، وكشفت تفاصيله، والذي تحييه في دار الأوبرا المصرية في الأول من شهر يوليو المقبل، وعلقت أنغام على بوستر الحفل معلنة بدء حجز التذاكر وقالت:" استنوا حفلتي في دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة يوم ١ يوليو الساعة ٨ مساءً"، وذلك بعد آخر حفلاتها في شهر مارس الماضي على مسرح المنارة بالقاهرة.

وتعيش الفنانة أنغام حالة نشاط منذ بداية عام 2021، إذ طرحت في بداية العام فيديو كليب بعنوان "هو نفس الشوق" على قناتها بيوتيوب، بالإضافة إلى إحيائها لحفل جماهيري في شهر مارس الماضي في مسرح المنارة، قبل أن تعود لتطرح أغنيتها الجديدة "أنا بعته كتير"، وكذلك حفلها الجديد في دار الأوبرا المصرية الشهر المقبل، وكانت قد أعلنت من قبل عن تجهيزها لألبوم جديد باللهجة المصرية، بعد آخر ألبوماتها باللهجة الخليجية "مزح".