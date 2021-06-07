محمد صلاح يقضي إجازته في مصر والمشاهير يتسابقون لالتقاط الصور معه

محمد صلاح نجم نادي ليفربول ظهر خلال الساعات الماضية مع العديد من النجوم أثناء قضائه اجازته الصيفية في منطقة العلمين بمصر، وتداول مسخدمى وسائل التواصل الاجتماعي صور للنجم المصري.

محمد صلاح مع ديانا هشام على الشاطئ

ديانا هشام النجمة مصرية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها مع لاعب منتخب مصر محمد صلاح أثناء قضائه عطلته الصيفية في منطقة العلمين بمصر، والتي يتواجد بها منذ أيام، ديانا هشام احتفت بظهورها مع نجم ليفربول فكتبت تعليقا قالت فيه: "مع الأسطورة محمد صلاح فخر العرب"، وقد تفاعل العديد من زملائها في الوسط الفني مع صورتها حيث علقت كل من الفنانة آيتن عامر، ومايان السيد، وآية عبدالله، ومجدي البحيري، وحظت الصورة بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح يلتقط صور مع النجوم في اجازته الصيفية

محمد صلاح ظهر كذلك مع العديد من نجوم الإعلام والرياضة أثناء اجازته، حيث ظهر بصورة مع الإعلامية شيماء صابر زوجة لاعب الكرة المصري رامي صبري، التي قامت بنشر الصورة التي جمعتها مع صلاح عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "مع الأعظم والأكثر تواضعا الأسطورة محمد صلاح"، النجم المصري نشر أيضا أكثر من صورة تجمعه مع زملائه في المنتخب وكان من بينهم لاعبي نادي بيراميدز عمر جابر، ونبيل دونجا، كما نشر محمد صلاح صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" أثناء اجازته مع شقيقه.

إشادة واسعة من الجمهور بصور محمد صلاح

محمد صلاح بعدما نشر بعض الصور من اجازته التي يقضيها بمصر أشاد تيار واسع من الجمهور بالخطوة التي اتخذها وترويجه للسياحة ببلاده بنشره العديد من الصور أثناء اجازته، من ناحية أخرى قد احتفى نادي ليفربول بالنجم محمد صلاح خلال الساعات الماضية وذلك بعدما حقق خلال موسمه الأخير مع فريقه العديد من الأرقام المهمة التي سجلت اسمه في تاريخ النادي، حيث وصل النجم المصري إلى الهدف رقم 125 مع النادي الإنجليزي، ونشر الحساب الرسمي لليفربول مجموعة من المعلومات عن النجاح الكبير الذي حققه محمد صلاح الذي احتل المركز 12 بين هدافي النادي في القائمة التي على قمتها النجم أيان راش برصيد 346 هدفا.

يذكر أن محمد صلاح قد أحرز 22 هدفا خلال الموسم الماضي، كما نجح في صناعة 5 تمريرات حاسمة في ما يقارب 37 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما احرز العديد من الأهداف في دوري ابطال أوروبا هذا العام.