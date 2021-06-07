إيمي سمير غانم ترثي والدها برسالة طويلة : "عمره ما زعلني أنا ودنيا ويحب الجميع"

إيمي سمير غانم وجهت رسالة لوالدها الراحل الفنان سمير غانم، وذلك بعد ساعات قليلة من نشرها صورة لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، ومساندة زملائها ومتابعيها لها.

إيمي سمير غانم تتحدث عن صفات والدها الراحل

إيمي سمير غانم نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة لوالدها الراحل مع شخصيته الشهيرة "فطوطة"، تحدثت من خلالها عن بعض صفات والدها وطريقته في التعامل مع من حوله، وأنه كان شخص طيب القلب لا يتعمد إيذاء او جرح مشاعر من حوله مهما كانت الظروف، حتى في الأوقات التي تعرض فيها للظلم من قبل البعض كان يتنازل عن حقه ويسامح، وأكدت إيمي سمير غانم أن جميع من عمل مع والدها يعرف حقيقة شخصيته وطيبته.

فكتبت ابنة الفنان سمير غانم: "يا حبيبي بحبك يا أطيب راجل في العالم ربنا يرحمك يا بابي وتكون في الجنه إن شاء الله علي قد طيبتك و قلبك الأبيض ربنا يغفر لك، و يطمنا عليك و تكون سعيد و مرتاح زي ما دايما كنت بتخلينا مبسوطين وعمرك ما زعلت حد، حتي اللي كان يجي عليك كنت بتسامحه في وقتها و عمرك ما كلمت حد بطريقه وحشه ابدا ابدا، دايما شايل هم كل اللي حواليك و حتي اللي بيشتغلوا معاك واحد واحد عارفين جمال شخصيتك وطيبتك ".

إيمي سمير غانم لوالدها الراحل: "يارب أشوفك تاني"

إيمي سمير غانم أكدت كذلك أن طريقة تربية والدها لها ولشقيقتها دنيا امتازت بالعاطفة والطيبة، حيث أنه كان دائما يتعامل معهما بطريقة هادئة، كما عبرت عن مدى شوقها له وتمنت أن تراه مرة أخرى، فكتبت إيمي سمير غانم: "أنا ودنيا عمره ما زعق لينا ولا كلمنا بطريقه تخوف حتي واحنا اطفال (راجل طيب طيب طيب اوي) يارب اشوفك تاني ..اللَّهُمَّ إِنَّ سمير ابن فتحيه فِي ذِمَّتِكَ، وحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وأَنْتَ أهْلُ الوَفَاءِ والحَقِّ، فاغْفِرْ لَهُ، وارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللهم اجعل في قبره بهجه و سرور يارب".

إيمي سمير غانم تقلق الجمهور على حالة دلال عبد العزيز

إيمي سمير غانم أقلقت الجمهور على حالة والدتها قبل قليل، بالتزامن مع أنباء إصابة دلال عبد العزيز بتليف في الرئة، حيث نشرت إيمي عبر حسابها على "انستجرام"، عدة صور تجمعها بوالدتها واكتفت بكلمة "يارب" في تعليقها على الصور. الجمهور اعتبر أن تدوينة إيمي سمير غانم بمثابة استغاثة للجميع بالدعاء لوالدتها، في ظل الأنباء التي تنتشر عن حالتها الصحية، حيث تردد مؤخرًا أن دلال عبدالعزيز تعاني من تليف في الرئة، وهذا ما جعلها حتى الآن لا تغادر المستشفى بسبب احتياجها لمتابعة مستمرة من قبل الطاقم الطبي، وجلسات أكسجين كثيرة، دون أن تنفي او تؤكد أسرتها حقيقة الأمر حتى الآن، واكتفوا فقط بالدعاء لها بالشفاء العاجل.