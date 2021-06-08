حقيقة إصابة مرام البلوشي بجلطة ثانية في القلب بعد نقلها العناية المركزة.. بالفيديو

مرام البلوشي، الفنانة الكويتية، أقلقت الجمهور اليوم على حالتها الصحية بعد الكشف عن إصابتها بأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى وغرفة العناية المركزة، وتردد إنها أصيبت بجلطة في القلب.

مرام البلوشي تنقل للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

وكشفت الفنانة هند البلوشي عن دخول شقيقتها مرام البلوشي المستشفى، ونشرت فيديو لشقيقتها وهي داخل عرفة العناية المركزة، وأقلقت الجمهور عليها بسبب عدم كشفها عن حالتها الصحية وقالت تعليقاً على الفيديو:" دعوات لأختي مرام في العناية، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقماً".

في حين أعلنت الإعلامية مي العيدان إصابة مرام البلوشي بجلطة في القلب وقالت في تغريدة لها:" الدعاء من القلب للفنانة الجميلة مرام حيث تعرضت لجلطة بالقلب دخلت على اثرها العناية المركزة بمستشفى الاميري الله يقومك بالسلامة يالغالية ام علي ويردك سالمة لبيتك واعيالك.. والجدير بالذكر ان هذه الجلطة الثالثة التي تتعرض لها يارب ألطف وخفف واشفي وأعفي".

هند البلوشي تكشف حقيقة إصابة شقيقتها مرام بجلطة

ونفت الفنانة هند البلوشي إصابة شقيقتها بجلطة ثانية في القلب بعد ما ذكرته مي العيدان في تغريدتها، ونشرت صورة أخرى لشقيقتها في المستشفى وكشفت تفاصيل حالتها الصحية وقالت:" لم تتعرض لجلطة حبايبي بس الإنزيمات مرتفعة بس تعبت وسولها دخول.. دعواتكم، اللهم بدل المرضى من ألم إلى الراحة منك، اللهم اشفي مرام وكل من يتألم".

مرام البلوشي تقلق الجمهور على حالتها الصحية

وأقلقت الفنانة الكويتية مرام البلوشي الجمهور على حالتها الصحية بعد نقلها إلى العناية المركزة اليوم، وبسبب الشائعات حول إصابتها بجلطة جديدة في القلب، وذلك بعد إصابتها السابقة بجلطة في القلب منذ عامين، أثناء تصويرها مسلسل "دفعة القاهرة"، وأقلقت الجمهور وقتها على حالتها الصحية، وأجرت بعدها مرام البلوشي عملية جراحية في الظهر في شهر يوليو العام الماضي، ولم تكشف تفاصيل العملية الجراحية الجديدة، وهو ما جعل الجمهور يعتقد إصابتها بجلطة جديدة بعد نقلها للمستشفى اليوم بالكويت.