مفاجآت سينمائية جديدة للنجوم.. أمير كرارة يعلن عن "كازابلانكا 2" وعمرو سعد يعود بفيلم ضخم

أعلن عدد من نجوم السينما عن مفاجآتهم السينمائية الجديدة بعد إنتهاء موسم رمضان 2021، وعلى رأسهم الفنان أمير كرارة الذي أعلن عن مفاجأة بتجهيز الجزء الثاني من فيلم "كازابلانكا" وعمرو سعد الذي تعاقد على بطولة فيلم ضخم إنتاجياً.

أمير كرارة يعلن عن الجزء الثاني من "كازابلانكا"

وشوق الفنان أمير كرارة الجمهور بالإعلان عن تجهيزه للجزء الثاني من فيلم "كازابلانكا"، ونشر مقاطع من الفيلم عبر حسابه بانستقرام، وعلق عليها:"قريباً 2"، معلناً عن الجزء الثاني من الفيلم الذي حقق نجاح تجاري كبير بعد عرضه في عام 2019، ولم يكشف أمير كرارة تفاصيل الجزء الثاني والنجوم المشاركين به، بعد أن شارك في الجزء الأول عدد من النجوم أبرزهم إياد نصار وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وغيرهم.

وتردد أن الجزء الثاني من فيلم "كازابلانكا" قد يأتي بعنوان مختلف وكذلك بفريق عمل مختلف بجانب أمير كرارة، وترشح للمشاركة في بطولة الفيلم عدد من النجوم مثل مصطفى شعبان وخالد النبوي وأحمد عز ومنة شلبي إلا إنه لم تعلن أي تفاصيل رسمية عن الجزء الثاني من الفيلم، وذلك بعد آخر أعمال أمير كرارة في موسم رمضان الماضي في مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا.

عمرو سعد يعود بفيلم ضخم

وكشف الفنان عمرو سعد أيضاً عن مفاجأة كبيرة للجمهور اليوم بتعاقده على فيلم جديد، مع المنتج صادق الصباح بعد تعاونهما مؤخراً في مسلسل "ملوك الجدعنة" في موسم رمضان، وكشف عن مشاركة المنتج كامل أبو علي في الإنتاج، وهو ما يشير إلى ضخامة الإنتاج والعمل المتوقعة، وعلق عمرو سعد على الفيلم قائلاً:" الحمد لله تم توقيع الشراكة بين قطبي الانتاج في مصر ولبنان الاستاذ كامل ابو علي والاستاذ صادق الصباح علي فيلمي القادم والاعلان عن التفاصيل قريب".

نيللي كريم تكرر ثنائيتها مع هاني رمزي في "200 جنيه"

وكانت آخر مفاجآت النجوم السينمائية الجديدة في فيلم "200 جنيه"، والذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم هاني رمزي ونيللي كريم، واللذان يعيدان ثنائيتهما مرة أخرى بعد فيلمهما الشهير "غبي منه وفيه"، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل أحمد رزق وخالد الصاوي وليلى علوي وآسر ياسين وعمرو عبد الجليل وغيرهم، وتدور قصته حول استعراض قصص منفصلة لمجموعة من الأشخاص تجمعهم عملة بقيمة "200 جنيه".