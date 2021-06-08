شريف دسوقي يكشف تطورات حالته بعد بتر قدمه وموعد مغادرته المستشفى.. بالفيديو

شريف دسوقي الفنان المصري طمأن الجمهور على حالته الصحية في أول تعليق صوتي له بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخراً لبتر قدمه بسبب إصابته بمضاعفات مرض السكري.

أول تعليق صوتي لشريف دسوقي بعد عملية بتر قدمه

وطمأن الفنان شريف دسوقي الجمهور على حالته الصحية خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، وقال في أول تعليق صوتي له بعد خضوعه لعملية بتر قدمه، إنه في حالة معنوية عالية ولديه إرادة أكبر من السابق بسبب الدعم الكبير الذي حصل عليه من الجميع في الفترة الأخيرة، ووصف ما حدث معه بمظاهرة حب كبيرة، وكشف إنه يريد توجيه رسالة للشباب من خلال حالته بضرورة الاستمرار والتحلي بالإرادة القوية.

شريف دسوقي يكشف تطورات حالته الصحية

وقال شريف دسوقي إنه لن يتواجد بالمنزل ويعيش حالة حزن ويأس ولكنه سيعود قريباً إلى عمله، ولديه دافع وحماس كبير للعودة مرة أخرى، وطلب من الجمهور الدعاء له لكي يعود لأعماله سريعاً، وأضاف إن هناك المزيد يريد تقديمه في حياته، وكشف عن إنتظاره هذه الأيام لتركيب قدم صناعية بالإضافة إلى الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي وذلك قبل أن يغادر المستشفى ويعود لحياته الطبيعية.

ووجه شريف دسوقي الشكر للجمهور وللوسط الفني بسبب دعمهم الكبير له، بالإضافة إلى المسئولين بسبب الرعاية الصحية الخاصة التي لاقاها في أزمته الصحية، وكشف عن مغادرته المستشفى بعد 25 يوم، وقال إنه لم ينتظر الخروج من المستشفى لمواصلة أعماله الفنية، وإنه بدأ في قراءة عدة أعمال جديدة في المستشفى ويعتبرها بروفات وتجهيزات لأعماله واستغلالاً للوقت الذي يتواجد به في المستشفى.

تضامن كبير مع الفنان شريف دسوقي بعد خضوعه لعملية بتر قدمه

وكان الفنان شريف دسوقي قد لاقى تضامن كبير من الوسط الفني والجمهور في الفترة الأخيرة بعد الكشف عن معاناته الصحية وعن خضوعه لعملية بتر قدمه بعد اكتشاف إصابته بالقدم السكري، واشتهر شريف دسوقي بشخصية "سبعبع" في مسلسل "ب100 وش" في موسم رمضان قبل الماضي، وينتظر عرض عدة أعمال أخرى له وعلى رأسها فيلم "الإنس والنمس" مع محمد هنيدي.