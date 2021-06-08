شاهد.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد راغب علامة

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، عدة صور أثناء احتفالها بيوم ميلاد الفنان راغب علامة. وظهرت إلهام شاهين فى الصور برفقة عدد من نجوم الفن فى مصر، أبرزهم ليلى علوي وبوسي شلبي، وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد لصديقى الغالى راغب علامة.. نورت مصر انت وعائلتك وأصدقائك.. يا رب عقبال 100 سنة سعادة وصحة وراحة بال ونجاح دايما يا رب".

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