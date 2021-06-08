نقل 3 فنانين للمستشفى في يوم واحد..مرام البلوشي تقلق الجمهور وأزمة صحية لخالد عليش

مرام البلوشي وعدد من الفنانين العرب أقلقوا الجمهور اليوم على حالتهم الصحية بعد نقلهم المستشفى لظروق صحية طارئة، ومنهم الممثل والمذيع خالد عليش والممثلة المصرية فاطمة كشري.

نقل خالد عليش إلى المستشفى بعد وعكته الصحية

وأقلق المذيع والممثل المصري خالد عليش الجمهور اليوم، بعد الكشف عن نقله للمستشفى بسبب معاناته من أزمة صحية، ونشر شقيقه صورة له على سرير المستشفى على مواقع التواصل، ولم يكشف تفاصيل حالة خالد عليش وسبب دخوله المستشفى، وعلق على الصورة قائلاً:" ألف سلامة عليك يا حبيبي .. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل"، وكشف عدد من المحيطين بخالد علش عن خضوعه لعملية جراحية في المستشفى ومن المتوقع مغادرته لها قريباً.

تدهور حالة فاطمة كشري بسبب خطأ طبي

وأصيبت الممثلة المصرية فاطمة كشري أيضاً بأزمة صحية اليوم ونقلت إلى المستشفى، وكشفت إنها خضعت لعملية جراحية منذ أشهر، ولكنها أصيبت بمضاعفات بعد العملية بسبب خطأ طبي، حيث أكتشف الأطباء وجود "قطن طبي" بداخلها، وهو ما سبب لها أزمة صحية مؤخراً وخضعت لعملية جراحية اليوم، واشتهرت فاطمة كشري بأدوارها الصغيرة في الأفلام والمسلسلات المصرية ومن أبرز أدوارها مسلسل "سجن النسا" وأفلام "أحلى الأوقات" و"خالتي فرنسا" وغيرها.

مرام البلوشي تقلق الجمهور بعد شائعات إصابتها بجلطة

وأقلقت الفنانة الكويتية مرام البلوشي الجمهور اليوم، بعد نقلها المستشفى وتردد شائعات حول إصابتها بجلطة ثانية في القلب، ولكن شقيقتها هند البلوشي كشفت تفاصيل حالتها ونشرت صور لشقيقتها في المستشفى وقالت في تعليقها:" دعوات لأختي مرام في العناية، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقماً.. لم تتعرض لجلطة حبايبي بس الإنزيمات مرتفعة بس تعبت وسولها دخول.. دعواتكم، اللهم بدل المرضى من ألم إلى الراحة منك، اللهم اشفي مرام وكل من يتألم".

ونشرت هند البلوشي عدة صور وتعليقات على حالة شقيقتها مرام البلوشي الصحية، وطلبت من الجمهور الدعاء لها، وقالت:"ربي انها بين ايديك وتحت رحمتك احفظها لي ولا تجعل ابتلائي فيها يارب.. الله يقومك بالسلامة يالغالية ويقر علينا بسلامتك"، ونشرت هند صورة لشقيقتها أثناء نومها في المستشفى، وذلك بعد أزمة صحية سابقة تعرضت لها مرام البلوشي بعد إصابتها بجلطة في القلب.