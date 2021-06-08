ريهام أيمن تحتفل بتخرج ابنها من الحضانة

احتفلت الفنانة ريهام أيمن ، بتخرج ابنها المؤجل ونشرت صور جديدة لهم من حفل التخرج علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت ريهام أيمن قائلة : " تخرج رمزي المؤجل لعام 2020 من الحضانة ، و أخيرا شفت اللحظة دي ". وعلقت على الصور قائلة: "نحتفل اليوم بأفضل قرار اتخذته على الإطلاق ست سنوات على الأقل وعمر يذهب .. ذكرى سعيدة واحدة لي وفقط ، أريد أن أقضي بقية حياتي معك .. أحبك ".

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