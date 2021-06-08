بالفيديو.. أول تعليق للفنان الكويتي داود حسين بعد تعرضه للسرقة

أكد الفنان الكويتي داود حسين، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، وما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، بشأن تعرضه لسرقة مبلغ مالي بقيمة 8000 دينار (نحو 27 ألف دولار).

وظهر داوود حسين، في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن الخبر الذي تم تداوله بشأن فقدانه مبلغًا ماليًا صحيح، موجهًا الشكر لكل من وقف بجانبه وسأل عنه على مدار الساعات الماضية.

وتابع داود حسين، أن التحقيقات جارية، للوصول إلى أي جديد بشأن تلك السرقة، معقبًا أنه تلقى دعمًا من جانب الكثيرين، يعرضون عليه المساعدة.

وعقب داود حسين، يقول: ”أشكر مواقف بعض الرجال الأصدقاء الحقيقين، اللي يتصلون اللي يخافون عليك يقولوا اللي تؤمر عليه يا أبو حسين، ما أبي شيء، انتوا صداقتكم ومحبتكم لي كنز حقيقي، شكرًا لكم وما قصرتم“.

واختتم داوود حسين: ”عندما يسكر بوجهك باب فهو يفتح أبواب كثيرة، وأقسم بالله ربنا عطاني كتر اللي راحوا 10 مرات.. شكرا ومحبتي لكل اللي سأل عني.. داود“.

وكان قد قال مصدر أمني لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، إن ”الفنان داوود سجل قضية في مخفر ميدان حولي اتهم فيها وافدًا سريلانكيًا بسرقة هذا المبلغ منه“.

ويعتبر الفنان داود حسين، أحد أبرز الممثلين بالكويت، بدأ مسيرته الفنية نهاية سبعينيات القرن الماضي، وقدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، إضافة إلى مشاركته ببعض الأفلام .