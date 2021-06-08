شاهد.. سميرة سعيد بإطلالة شبابية من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة سميرة سعيد عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها، و ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت سميرة سعيد فى الصور بإطلالة شبابية، حيث اعتمدت على بنطلون جينز وجاكت باللون الرمادي وقبعة.