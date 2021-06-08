نشرت الفنانة نسرين طافش فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت نسرين طافش في الفيديو من دبي أثناء وجودها في سويت تحت الماء، مما ابهر متابعيها من جمال المشهد. وعلقت نسرين على الفيديو، قائلة: "الشعور وكأنك حورية البحر ????????..الجناح السحري تحت الماء "

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. نسرين طافش تبهر متابعيها من جناح سحري تحت الماء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.