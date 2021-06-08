هنا الزاهد تتألق عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها صورا جديدة لها أثناء قضاء إجازتها في تنزانيا، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. وظهرت هنا الزاهد ، بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا صيفيا، واعتمدت عل انسياب شعرها الهبى على كتفيها و وضعت قبعة، مما أثار إعجاب متابعيها.

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