فيديو ياسمين عبد العزيز تستعرض لياقتها البدنية في الجيم بتمرينات قاسية

ياسمين عبدالعزيز تستعرض لياقتها البدنية في الجيم حيث ظهرت النجمة المصرية بمقطع فيديو متداول على حسابات السوشيال ميديا في الساعات الماضية وهي تمارس عدد من التمارين الرياضية التي تتطلب جهداً، وبدت ياسمين بكامل لياقتها البدنية، ويأتي ذلك بعد أيام من تصدر اسمها الترند بعد احتفالها بتخرج ابنتها الشابة "ياسمين".

ياسمين عبدالعزيز تستعرض لياقتها البدنية في الجيم

ياسمين عبدالعزيز بدا بأنها تحاول التخلص من بعض الكيلوغرامات التي اكتسبتها في الفترة الأخيرة، فلجأت الى الجيم وبدأت بالخضوع لتمرينات رياضية قاسية تساعدها على استعادة رشاقتها الى جانب اكسابها اللياقة البدنية، وظهرت ياسمين من خلال الفيديو المتداول وهي تؤدي بمهارة تامة وحيوية العديد من التمارين الرياضية.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو والذين اشادوا بلياقة ياسمين وحرصها على الحفاظ على رشاقتها وليونة جسمها.

وسبق وأن اطلت ياسمين في فترات ماضية من داخل الجيم حيث تشارك جمهورها ببعض من تفاصيل يومياتها، وتشجعهم على ممارسة الرياضة، في حين يؤيدها بهذه الخطوة زوجها أحمد العوضي المعروف عنه ولعه بالتمرينات الرياضية داخل الجيم حيث انه يملك قوام جسدي رياضي بعضلات مفتولة.

ياسمين عبد العزيز تحتفل بتخرج ابنتها "ياسمين"

ياسمين عبدالعزيز اثارت اهتمام الجمهور في الأيام الماضية بعد احتفالها بتخرج ابنتها ياسمين من الجامعة في حفل أقيم بمنطقة الأهرامات بمصر، وحرصت النجمة المصرية على أن تحتفل مع جمهورها بهذه اللحظات المميزة في حياة ابنتها.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها على "انستجرام" فيديو من حفل تخرج ابنتها معربة عن سعادتها بحضور هذا الحفل الذي أقيم بجوار الأهرامات وظهرت فيه صور ياسمين عبد العزيز وابنتها ومجموعة من الطلاب وهم يحتفلون بلحظة تخرجهم وسط حضور جموع كبيرة من أسرهم، وأكدت ياسمين عبدالعزيز أن ابنتها تعتبرها أخت وصديقة لها وليس مجرد ابنة، وتمنت التوفيق لجميع الأبناء، فكتبت النجمة المصرية تعليقا على الفيديو قالت فيه: "بنتي واختي وصحبتي اتخرجت ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يارب".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو حيث استغرب البعض بأن ابنة ياسمين شابة وتخرجت من الجامعة رغم ان والدتها ما تزال شابة ايضا وبعمر الأربعين، مع الإشارة بأن ياسمين قد تزوجت بسن صغيرة بعمر الـ 17 من رجل الاعمال محمد حلاوة وانجبت منه ابنتها ياسمين وابنها سيف، لينفصلل الثنائي قبل عامين ثم ارتبطت النجمة المصرية بزميلها أحمد العوضي.

ياسمين عبد العزيز في مسلسل "اللي مالوش كبير "

ياسمين عبد العزيز حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركها في بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي الذي قدم شخصية "الخديوي" التي حظت بإعجاب قطاعا واسعا من الجمهور ، كما نال العمل إشادة واسعة من النقاد والمشاهدين أثناء عرضه كما تصدر محركات البحث، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان خالد الصاوي، ودينا فؤاد، وخالد سرحان، وأحمد سعيد عبدالغني، ومحمود عمرو ياسين، والعمل من تأليف عمرو ياسين، وإخراج مصطفى فكري.