عرض جزء من مُقتنيات عبد الحليم حافظ في معرض خاص بمصر على هامش حفلاته بتقنية الهولوجرام

وسط أجواء الإستعدادات المُكثفة لإنطلاق حفلات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوجرام، على مسرح "مول العرب" يومي الخميس والجمعة 17 و 18 يونيو، ستُتاح الفرصة أمام مُحبي وعشاق الفنان الكبير الراحل للإستمتاع بمُشاهدة جانب من مُقتنيات العندليب التي سيتم عرضها في متحف على هامش الحفلات، وستتضمن المُقتنيات عدداً من الأدوات الخاصة بعبد الحليم حافظ وبعض ملابسه ومُتعلقاته الشخصية، بحسب بيان رسمي لـMBC

ويذكر أن "مجموعة MBC" تُطلق بالتعاون مع كل من شركة NDP، وشركة RMC، حفلات للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في سهرتين مُتتاليتين على مسرح "مول العرب" بتقنية الهولوجرام، مع أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، ولأول مرة سيتمكن عُشاق ومُحبي النجم الكبير عبد الحليم حافظ من الإستمتاع بأجواء حفلاته وأغنياته الشهيرة بعد أكثر من أربعين عاماً على رحيله.

وتُعد هذه الحفلات بتقنية الهولوجرام لأغاني العندليب دوت الخليج الأولي جماهيرياً التي تُقام في مصر، والذي سبق وأطلقته "مجموعة MBC“ بالتعاون مع مؤسسة دبي للسياحة والتجزئة وشركة NDP في مدينة دبي منتصف شهر مايو الماضي والذي حقق نجاحاً باهراً

وتتضمن الحفلات التي ستُقام في تمام الساعة 8:30 مساءً يومي الخميس والجمعة 17 و 18 يونيو حيث تفتح الأبواب الساعة 6:30 مساءً فقرات غنائية متنوعة وأغاني شهيرة للعندليب الأسمر منها أغنيات جبار وقولولو وأسمر يا أسمراني وغيرها وسيصاحب تقديم الأغاني أوركسترا تضم أكثر من 20 عازف وعازفة وكورال كامل يُقدمون موسيقي مُباشرة.

ومن جانبه أكد عماد صليبي مدير الفعاليات في "مجموعة MBC"، أن مجموعة MBC إهتمت بتقديم جانب من مُقتنيات الفنان الكبير لتكون فرصة مُناسبة أمام جمهور ومُحبي وعُشاق العندليب لأن يقتربوا أكثر من ذكرياتهم مع الفنان الكبير الراحل بجوار تقديمنا لهذه الحفلات الرائدة.

وتوقع أحمد عبيد، رئيس مجلس إدارة لشركة "RMC"، النجاح الكبير للحفلات التي يجري حاليا التحضير لها بقوة، ويتم العمل على توفير كل الخدمات الفنية بصورة مُتكاملة، وأشار إلي أن وجود جانب من المُقتنيات الشخصية للعندليب سيضيف الكثير من المُتعة للحضور، ودعا الجمهور للحفاظ على هذه المُقتنيات التي تُمثل تراث دائم لمُحبي وعشاق الفنان الكبير.

ومن زاويته قال حسن حينا، المؤسس والمنتج المنفذ لشركة "NDP"، أن المُتابع للحفلات في المسرح سيتمكن من أن يعيش الحالة الكاملة من التواصل مع عبد الحليم حافظ حيث سيتمكن من التجول بين مُتعلقاته وفي الوقت ذاته الإستمتاع بإجواء أغنياته وحفلاته من خلال تقنية الهولوجرام وهو خطوة إضافية نحو إحياء تراث الموسيقي العربي في مصر والعالم العربي.

ويُذكر أن حفلات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ التي تُقام على مسرح "مول العرب" بتقنية الهولوجرام، مُتاح حالياً الحجز عليها للجمهور، مع التأكيد بالنسبة للحضور على اتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19".