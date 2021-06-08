ناهد السباعي تنشر صورا نادرة مع جدتها هدى سلطان: "اشتقت لمن لم يأتِ مثلها ابدا"

ناهد السباعي استرجعت ذكرياتها مع جدتها الراحلة هدى سلطان تزامنا مع ذكرى وفاتها، فنشرت صورا نادرة لها بصحبتها وأرفقتها برسالة مؤثرة للراحلة حيث عبرت عن مدى اشتياقها الكبير لها، في حين ما تزال ناهد السباعي تتماثل للشفاء بعد وعكتها الصحية الأخيرة التي دخلت على إثرها للمستشفى وأقلقت الجمهور على حالتها الصحية.

ناهد السباعي تسترجع لقطات نادرة مع جدتها هدى سلطان

الفنانة المصرية ناهد السباعي استعادت ذكرياتها الجميلة مع جدتها الراحلة النجمة القديرة هدى سلطان فكشفت لمتابعيها عبر حسابها على الفيسبوك عن صورا لها برفقتها حيث ظهرت ناهد باللقطة الاولى في سن الطفولة بينما كانت جدتها تحضنها وظهرتا وهما تضحكان، اما في اللقطة الثانية التي نشرتها ناهد فظهرت بصحبة والدتها ووالدها والى جانبهما جدتها الراحلة سلطان، وتعتبر هذه الصور نادرة حيث لم يسبق بأن كشفت عنهما ناهد السباعي.

وعلقت ناهد السباعي على الصورة الأولى من خلال توجيه رسالة مؤثرة لجدتها الراحلة قائلة: "اللهم إني اشتقت لمن لم يأتي مثلها أبد ولن يعوض مكانها أحد اللهم ارحم جدتي #الذكرى_السنوية #هدى_سلطان".

وتزامن نشر ناهد السباعي الصور مع ذكرى وفاة هدى سلطان التي حلت قبل يومين حيث رحلت عن عالمنا في 5 يونيو 2006، تاركة أرشيفًا كبيرًا من الأعمال الفنية على مستوى السينما والدراما التليفزيونية والمسرح والغناء.

ناهد السباعي تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية

الفنانة المصرية ناهد السباعي أقلقت الجمهور قبل أيام على حالتها الصحية بعد دخولها للمستشفى جراء اصابتها بأزمة صحية طارئة، إلا أنها عادت وطمأنت الجمهور عن صحتها بعد مغادرتها للمستشفى.

وقالت في تعليقها على انستقرام: "من حوالي اسبوع تعبت جدا وجع شديد يشبه وجع انفجار الزائده و المرارة، روحت أقرب مستشفي كشفوا عليا وعالجوني وادوني محاليل وادوية غلط، وروحوني البيت فضلت تعبانة وسخنت احساس صعب قوي إنك تبقي موجوع و تعبان ومحدش عارف عندك ايه"، ووجهت ناهد السباعي الشكر للفريق الطبي في المستشفى بعد تحسن حالتها.