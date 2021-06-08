شمس البارودي تلتقط "سيلفي" مع حسن يوسف في أحدث ظهور .. شاهدوا كيف أصبحت في عامها الـ75

شمس البارودي الفنانة المعتزلة باتت حديث عدد من المتابعين خلال الساعات الماضية بعد انتشار صورة حديثة لها ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان حسن يوسف، واعتبرها الجمهور بمثابة صورة مبهجة للثنائي.

أحدث ظهور للفنانة المعتزلة شمس البارودي

شمس البارودي ظهرت في الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تجلس بجانب زوجها الفنان حسن يوسف وهي تلتقط لهما صورة على طريقة السيلفي، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل بعض المتابعين الذين أشادوا بجمال الفنانة المعتزلة وأكدوا أن ملامحها حاليا ما زالت قريبة من ملامحها في مرحلة الشباب.

"سيلفي" شمس البارودي وحسن يوسف حديث الجمهور

واعتبر الجمهور أن الفنانة شمس البارودي مازالت تحافظ على جمالها بالرغم من تقدمها في العمر، حيث تبلغ حاليًا 75 عامًا، فهي من مواليد شهر أكتوبر من عام 1945، كما تمنى لها الجمهور دوام الصحة والسعادة مع زوجها الفنان حسن يوسف وأسرتها.

وتعتبر الفنانة المعتزلة نادرة الظهور الإعلامي، إلا أنها قبل حوالي عام قررت الرد على أنباء عودتها للتمثيل مجددًا بعد سنوات من الاعتزال، حيث قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" إنها قررت الاعتزال منذ أكثر من 37 عامًا، ولكنها لا تفكر في العودة مرة أخرى للتمثيل، ولفتت إلى أنها تركت مجال التمثيل قبل ولادتها لابنها الأصغر عمر حسن يوسف، الذي قرر خوض عدة تجارب في مجال التمثيل.

شمس البارودي تنفي عودتها للتمثيل

وأكدت الفنانة المعتزلة أنها لازالت على علاقة بعدد من نجمات الوسط الفني، من بينهن شهيرة وسهير رمزي وعفاف شعيب، موضحة أنها تحرص على متابعة المجال الفني بسبب تواجد زوجها الفنان حسن يوسف وابنها عمر في هذا المجال، لكنها لا تنوي التراجع عن الاعتزال.

واعتزلت شمس البارودي الفن في بداية الثمانينات بعد آخر أفلامها "اتنين على الطريق"، وارتدت الحجاب والنقاب لفترة واعتزلت الأضواء منذ ذلك الوقت، وكان آخر ظهور لها قبل حوالي عامين مع أسرتها، قبل أن تعود للظهور في صورة جديدة قبل ساعات، وتزوجت شمس البارودي من حسن يوسف منذ بداية السبعينيات وأنجبا 4 أبناء هم ناريمان وعبد الله ومحمود وعمر.