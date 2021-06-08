فيديو غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي وتوجه رسالة لعادل إمام : "أحلم أن أقف أمامك"

غادة عبد الرازق تحدثت في لقاء خاص مع برنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض عبر قناة دبي، عن الانتقادات التي تتعرض لها بعد عرض أعمالها الفنية وعن علاقتها بالنجم الكبير عادل إمام.

غادة عبد الرازق تطلب العمل مع عادل إمام

غادة عبد الرازق وجهت رسالة للنجم عادل إمام عبر البرنامج وأكدت أنها تتمنى التعاون معه في عمل فني قريبًا فور عودته لتقديم عمل جديد، وطالبته بالأمر قائلة: " أول ما تدخل شغل ابعت لي".

وروت الفنانة المصرية موقفًا حدث بينها وبين الزعيم عادل إمام منذ 3 سنوات، وأشادت من خلاله برقيه في التعامل مع الآخرين، وأوضحت أنها كانت تصور في مدينة الإنتاج الإعلامي وهو أيضًا كان يصور مسلسل له في نفس التوقيق، وقررت زيارته لكنها بسبب وضعها للماكياج لم يتعرف عليها في البداية إلا بعدما عرفت نفسها له، ففوجئ بمجيئها ورحب بها كثيرا.

موقف لن تنساه غادة عبد الرازق مع عادل إمام

ولفتت غادة إلى أنها في اليوم التالي لم يكن لديها مشاهد لتصورها، فلم تذهب إلى موقع التصوير، لكنها فوجئت فيما بعد بأن الفنان الكبير جاء لزيارتها خصيصًا وسأل عنها بمجرد نزوله من سيارته، مشيدة بموقفه وذوقه معها.

وأضافت غادة عبد الرازق: "هو عارف وانا قلت له في وشه أنا بحلم إني أقف قصادك، واتمنى إنه لما يرجع يعمل أي حاجة أقف قصاده ولو في مشهد واحد".

غادة عبد الرازق تكشف عن عمرها الحقيقي

الفنانة المصرية عبرت عن مدى استيائها من حملة الهجوم عليها بعد عرض أعمالها، ولفتت إلى أن المطلوب من النقاد أن يقوموا بتقديم النصيحة لها والكشف عن نقاط الضعف التي تمر بها، وليس مهاجمتها واتهامها بالفشل أو مطالبتها بعدم التمثيل مجددًا، لافتة إلى أن في هذه الحالة يتحول الأمر إلى موقف شخصي.

في السياق نفسه نفت غادة الأنباء المتداولة عن عمرها، والتي تشير إلى أنها تخطت الـ55 عامًا، لافتة إلى أنها في شهر يوليو المقبل سوف تكون في عمر الـ51، وأنها لا تكذب أبدًا بشأن عمرها.

الجدير بالذكر أن غادة عبد الرازق قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "لحم غزال" والذي قام ببطولته بجانبها كل من شريف سلامة وعمرو عبد الجليل ومي سليم ووفاء عامر وأحمد خليل ومحمد شاهين وغيرهم.