"المرض بدأ يتلاشى وأتلقى العلاج المناعي".. فخرية خميس توضح بالفيديو تطورات حالتها الصحية

فخرية خميس الفنانة العمانية مازالت حريصة على مشاركة الجمهور بتفاصيل حالتها الصحية وتطورات معاناتها مع الإصابة بسرطان الثدي، حيث نشرت عبر انستجرام مقطع فيديو جديد لها خلال تواجدها بالمستشفى وهي تتلقى العلاج بعد مرور عدة أشهر من إجرائها عملية استئصال الورم.

فخرية خميس في المستشفى مجددًا

فخرية خميس ظهرت في الفيديو الذي نشرته مؤخرًا بصوتها فقط، وسلطت الضوء على الضمادة الطبية في يدها التي تتلقى من خلالها العلاج بالمستشفى، لافتة إلى أنها حاليًا في مرحلة العلاج المناعي، ويجب أن تحصل على إبرة مناعية كل 3 أسابيع.

أحدث تطورات حالة الفنانة فخرية خميس

وأكدت فخرية خميس أنها انتهت من العديد من الفحوصات التي بينت أن المرض بدأ يتلاشى إلا أن الإبرة المناعية لابد من الحصول عليها في مواعيدها المحددة، كما وجهت الفنانة العمانية الشكر لكل من سأل عنها في أزمتها الصحية كما وجهت الشكر للفريق الطبي المعالج لها.

ولاقى الفيديو الذي نشرته الفنانة القديرة تفاعل عدد كبير من الجمهور الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، والتعافي تمامًا من مرض السرطان قريبًا.

فخرية خميس بعد خضوعها لعملية جراحية

وكانت فخرية خميس قد خضعت لعملية جراحية قبل أشهر، وتحديدا في شهر يناير الماضي، وطمأنت الجمهور على حالتها عقب العملية بفترة ونشرت صورة لها وقالت: "متابعيني الكرام جزاكم الله خير على الدعاء والتواصل فديتكم الله يحفظكم لله الحمد والشكر تم إجراء بنجاح عملية استئصال الأورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة تحت الإبط وازالة الثديين بالكامل على ايدي الدكاترة الأعزاء في مستشفى مسقط الخاص".

وبعدها أكدت أنها ستبدأ الخضوع للعلاج الإشعاعي لاستكمال رحلة علاجها من الورم السرطاني وأضافت في تعليقها: "لله الحمد والشكر بفضل الله سبحانه وتعالى وعنايته بدأ يتلاشى المرض مع الاستمرار بالعلاج الموجه والمعزز بمعدل كل ثلاث اسابيع الى نهاية اكتوبر، وايضاً رح أبدأ جلسات الاشعاع يوميا لمدة شهر ونصف تقريبا ابتداء من يوم الأحد في المستشفى السلطاني بالمركز الوطني لعلاج الاورام".