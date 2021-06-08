انتصار عبد الفتاح: المهرجان الدولي للطبول هذا العام استثنائي ومميز ويشهد ورشة...

وصف الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 12 – 18 يونيو الجاري تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام" بأنها دورة استثنائية ومميزة للغاية بالرغم من أزمة كورونا التي أثرت على مختلف أنحاء العالم.

وأشار عبد الفتاح - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن مواصلة إقامة هذا المهرجان يعكس حرص مصر على توطيد العلاقات مع مختلف الشعوب، وإيمانها بضرورة قيامها بدورها الفاعل، وأن رسالتها إلى العالم تتمثل في دعم القيم الروحية "الحب والخير والسلام والمحبة والتفاؤل والبهجة وتحقيق المزيد من التوافق والتعارف على الثقافات المختلفة".

وقال إن فعاليات دورة المهرجان لهذا العام تشهد مشاركة متميزة لنحو 30 فرقة من الدول المشاركة ستقدم فنونها هي (كولومبيا، والفلبين، وإندونسيا، والسودان، وجنوب السودان، وبنجلاديش، وباكستان، واليمن، والكونغو الديمقراطية إلى جانب مصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنيية المقيمة بمصر لتقديم تراث بلادهم)، كما تشهد الدورة تنظيم ورشة دولية تضم جميع الفرق المشاركة في فعاليات المهرجان كل منها تقدم فنونها وتخرج إبداعاتها في أحسن صورة ممكنة.

وأشار إلى أن دولة فلسطين تشارك في فعاليات المهرجان بعروض مميزة لفرقتي "كنعان" و"الفلوجة"، في حين يشارك البيت الفني للفنون الشعبية بأربع فرق هي: "فرقة رضا، والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية، وفرقة الموسيقى الشعبية، وفرقة فنون السيرك"، فيما تشارك وزارة الشباب والرياضة بفرق من جامعات "عين شمس وبورسعيد والأزهر" وهي الفرق الفائزة بجوائز الإبداع.

وعبر الفنان انتصار عبد الفتاح عن أمله في أن تحظى دورة المهرجان لهذا العام باستحسان الجميع، وأن تحقق النجاح المتوقع لها تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبالتعاون مع قطاعات الوزارة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، والمجلس الأعلى للثقافة برئاسة دكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة دكتور فتحي عبد الوهاب، وقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة دكتور عادل عبده، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، ووزارة الآثار والسياحة، والتنشيط السياحي، ومحافظة القاهرة، والبنك الأهلي، وبنك مصر.

ونوه بأن حفل ختام دورة المهرجان لهذا العام يقام تحت شعار"الطبول من أجل السلام" في تظاهرة دولية تجمع الفرق المشاركة في المهرجان، كما يكرم المهرجان دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاما من العلاقات الدبلوماسية، ومن مصر الفنان الكبير "عصمت داوستاشى" والفنانة "محاسن الحلو"، ومن السودان "الفنان عبد القادر سالم"، ومن السنغال "الفنان دودونداى روز، كما يكرم المهرجان باباتوندى أو لاتونجى "أمريكى نيجيرى"، ومن كولومبيا "توتولامومبوسينا".

واختتم عبد الفتاح التصريحات بأن الإنسان في كل العالم يحتاج إلى التواصل ليصبح الإنسان هو الوطن والوطن هو الإنسان.‎