أحمد سعد يشوق متابعيه لصدور أحدث أغانيه ”سكوت”

شوق الفنان أحمد سعد متابعيه، لصدور أغنيه جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ونشر أحمد سعد صورة البوستر الرسمي للأغنية، والتي تحمل أسم "سكوت .. سكوت .. سكوت"، وعلق عليها كاتبًا: "قريبًا". ويظهر أحمد سعد علي البوستر مرتدي جاكيت وتيشيرت باللون الأبيض، مع بنطلون جينز باللون الكحلي.

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