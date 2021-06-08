فيديو رد فعل داود حسين بعد تعرضه لسرقة مبلغ 26 ألف دولار

داود حسين النجم الكويتي تعرض مؤخرًا للسرقة، حيث قدم بلاغًا رسميًا للشرطة اتهم فيه وافدًا سيريلانكيًا بسرقة مبلغ مالي بقيمة 8000 دينار، أي ما يساوي حوالي 26 ألف و600 دولار تقريبًا.

داود حسين يتعرض للسرقة

داود حسين شارك الجمهور بمقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، وأكد أن ما تردد مؤخرًا حول تعرضه للسرقة، هو نبأ صحيح، ووجه الشكر لكل من وقف بجانبه خلال الساعات الماضية، لافتًا إلى أن التحقيقات مازالت جارية من أجل الوصول إلى السارق.

أول تعليق للفنان داود حسين بعد سرقة مبلغ مالي منه

وأوضح النجم الكويتي أنه لم يظهر أي جديد حتى الآن بشأن حادث السرقة، مشيدًا بكل من قرر الوقوف بجانبه ودعمه في تلك الأزمة، وأضاف في الفيديو الذي شاركه مع الجمهور: "أشكر مواقف بعض الرجال الأصدقاء الحقيقين، اللي يتصلون اللي يخافون عليك يقولوا اللي تؤمر عليه يا أبو حسين، ما أبي شيء، انتوا صداقتكم ومحبتكم لي كنز حقيقي، شكرًا لكم وما قصرتم".

وأضاف داود حسين: "عندما يسكر بوجهك باب فهو يفتح أبواب كثيرة، وأقسم بالله ربنا عطاني كتر اللي راحوا 10 مرات.. شكرا ومحبتي لكل اللي سأل عني".

داود حسين أحدث المنضمين لقائمة النجوم الذين تعرضوا للسرقة مؤخرًا

وينضم بذلك داود حسين لقائمة النجوم الذين تعرضوا للسرقة خلال الأسابيع الماضية، وكان أحدثهم الفنان سيد رجب الذي تعرض لسرقة فيلته الخاصة من قبل خفير سابق للمكان، حيث تسلل السارق عبر السور بالاشتراك مع أخرين، ووضع السم لكلبي الحراسة داخل طعامهما، ثم دخلوا الفيلا وحصلوا على بعض الأغراض، في ظل غياب الفنان المصري وأسرته.

وسبق هؤلاء الفنانة المصرية إلهام شاهين، التي تعرضت فيلتها للسرقة كذلك من قبل شاب متهم في قضايا سابقة، ولفتت وقتها إلى أنها علمت بالسرقة من حارس الفيلا خاصة وأنها لا تقيم بها، أما الفنانة السعودية وعد فقد أطلت على متابعيها بمقطع فيديو مؤخرًا تحدثت فيه عن انشغالها وقتها بتداعيات حادث سرقة تعرضت له من قبل عاملتها المنزلية التي هربت وسرقت لها أربع أساور ذهب ثمينة كانت الفنانة تضعهم في غرفتها قيد الاستخدام الدائم لهما، لكن تم القبض على تلك العاملة.

