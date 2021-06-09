سمية الخشاب تتعرض للإنتقادات بعد طرح أغنيتها مع عمر كمال وهل قلدت ياسمين رئيس؟..بالفيديو

سمية الخشاب واصلت إثارتها للجدل في الفترة الحالية، وطرحت اليوم فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أوعدك" مع مغني المهرجانات عمر كمال، وتلقت إنتقادات وسخرية على مواقع التواصل بعد طرح الأغنية.

سمية الخشاب تغني مهرجانات مع عمر كمال

وطرحت الفنانة سمية الخشاب فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أوعدك" مع مغني المهرجانات عمر كمال، على يوتيوب اليوم، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية بنشر صور ومقاطع فيديو منها، وعلقت سمية الخشاب على طرح الأغنية وقالت:" شوفوا مهرجان عمري في يوم ما اخونك (اوعدك)علي يوتيوب"، وأثار الكليب والأغنية الجدل على مواقع التواصل بسبب غناء سمية الخشاب المهرجانات وبسبب مستوى الأغنية.

سمية الخشاب تتعرض للإنتقادات في "أوعدك"

وتلقت سمية الخشاب إنتقادات واسعة على مواقع التواصل بعد طرح فيديو كليب "أوعدك" مع عمر كمال، وتعرضت لهجوم وسخرية من البعض بسبب مستوى الأغنية وصوتها في الأغنية، بالإضافة إلى الانتقادات التي تعرضت لها بسبب كلمات الأغنية وإطلالاتها به، ولم تعلق سمية الخشاب على الإنتقادات التي تعرضت لها في الأغنية ونشرت عدة صور من كواليس الكليب للترويج للأغنية.

هل قلدت سمية الخشاب ياسمين رئيس؟

وقارن الجمهور أيضاً بين تجربة سمية الخشاب في غناء المهرجانات مع تجربة ياسمين رئيس الأخيرة في تقديم المهرجانات مع حسن شاكوش، وكانت ياسمين رئيس تعرضت للإنتقادات بسبب تجربتها في غناء المهرجانات لأول مرة، وتعرضت سمية الخشاب معها لاتهامات باستغلال مشاركتهن في موسم رمضان في تحقيق تريند بأغاني المهرجانات، حيث استخدمت سمية الخشاب عدة جمل لها من مسلسل "موسى" في أغنيتها الجديدة.

وتصدرت سمية الخشاب اهتمام الجمهور بسبب ظهورها الإعلامي والفني المكثف بشكل لم تعتد عليه خلال الفترة الماضية، وبات ظهور النجمة المصرية مثيرا للجدل في بعض المواقف نتيجة تصريحاتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مسلسل "موسى"، وتعيش كذلك فترة من النشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث باتت تنشر آرائها في العديد من الموضوعات المختلفة والتي من بينها الصحة النفسية، حيث أكدت انها تعرضت لتنمر من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب زيادة وزنها في مرحلة من حياتها، كما دافعت سمية الخشاب عن قضايا المرأة ونشرت أكثر من تغريدة عبر حسابها على "تويتر" مدافعة عن أكثر من قضية.