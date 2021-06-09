محمد حماقي ينضم لمنافسة أغاني الصيف ويعلن موعد طرح ألبومه الجديد.. بالفيديو

محمد حماقي أصبح أحدث المنضمين إلى منافسة أغاني الصيف، وأعلن اليوم عن موعد طرح ألبومه الجديد في 2021، وكشف أيضاً عن عنوان أول أغنية من الألبوم في حفل جديد له اليوم.

محمد حماقي يكشف موعد طرح ألبومه الجديد

وأحيا الفنان محمد حماقي حفل خاص اليوم في القاهرة، وعاد لمواصلة نشاطه الفني بعد فترة توقف بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث كانت آخر حفلاته في مطلع العام الجاري، وقدم حماقي مجموعة من أشهر أغانيه في الحفل، وكشف عن مفاجأة كبيرة للجمهور في الحفل، وقال إن انتهى من تسجيل أغاني ألبومه الجديد، وأصبح جاهزاً للطرح في شهر يوليو المقبل، وقدم في الحفل أغنية "يا نسيم" من ألبومه الجديد.

محمد حماقي يكشف أول مفاجأة من ألبومه الجديد

وساد الحماس لدى جمهور محمد حماقي بعد الإعلان عن موعد الألبوم الجديد، وكذلك بعد تقديمه أول أغنية من الألبوم، ويعود محمد حماقي للألبومات الشهر المقبل، بعد غياب طويل له عن الساحة، إذ كان آخر ألبوم له في عام 2019 بعنوان "كل يوم من ده"، وأكتفى بطرح عدة أعمال منفردة في الفترة الماضية، وأبرزها أغنية "هو ده حبيبي" الصيف الماضي، وكان محمد حماقي قد توقف عن إحياء الحفلات أيضاً في الفترة الماضية بسبب حداده على الفنان الراحل سمير غانم، وهو الموقف الذي تلقى بسببه إشادات واسعة على مواقع التواصل.

سميرة سعيد ومنير ونانسي عجرم أبرز نجوم الصيف

ويبدو أن صيف 2021 سيشهد منافسة ساخنة لنجوم الغناء العرب، بعدما أعلن أكثر من مطرب عن نيته طرح أعمال جديدة خلال الشهر المقبل، وعلى رأسهم الفنانة نانسي عجرم، والتي أعلنت عن ألبومها العاشر في مسيرتها الفنية، وطرحت منه فيديو كليب "حبك بيقوي" مؤخراً، وتستعد لطرح أغاني الألبوم في موسم الصيف، ونفس الأمر بالنسبة للفنانة سميرة سعيد والتي أعلنت عن نيتها مواصلة طرح أغاني ألبومها الجديد الشهر المقبل ومنها أغنية جديدة تمزج بين اللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية.

وأعلن اليوم الفنان محمد منير عن مواصلة طرح أغاني ألبومه الجديد أيضاً، وكشف عن أغنيته الجديدة بعنوان "اللي باقي من صحابي"، وكشف الفنان عبد المجيد عبد الله عن عودته للألبومات بعد غياب من خلال ألبومه الجديد في موسم عيد الأضحى الشهر المقبل، ومن المتوقع ان ينضم للمنافسة عدد آخر من النجوم ومنهم عمرو دياب والذي يعمل حالياً على ألبومه الجديد.