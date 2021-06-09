شيرين رضا مع منى زكى فى فيلم ”القاهرة مكة”

انضمت الفنانة شيرين رضا مؤخراً لفيلم "القاهرة مكة" والتى تقوم ببطولته النجمة منى زكى، ومن المقرر أن ينطلق تصويره قريبا

فيلم "القاهرة مكة"، من إخراج هانى خليفة، وتجري الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل، وتتناول منى العديد من صراعات المرأة فى المجتمع المصرى خلال أحداث الفيلم، والفيلم من تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة

من ناحية أخرى تنشغل شيرين رضا هذه الأيام فى تصوير فيلم "عز الضهر"، الذي يقوم ببطولته الفنان العالمى مينا مسعود، إلى جانب مسلسل "60 دقيقة" ، الذي تشارك في بطولته بجوار كل من ياسمين رئيس ومحمود نصر، من إخراج مريم الأحمدي، ومن المفترض أن تبدأ تصوير مشاهدها في تلك الأعمال خلال الأيام القادمة.

وكانت شيرين رضا قد احتفلت بعيد ميلاد والدتها مؤخراً بصورة مبهجة لها، وهي ترتدي قبعة يقف فوقها ببغاء ملون، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد مامي .. مضحكة دائمًا، تجعلنا نضحك دائمًا.. أحبك كثيرًا"، وعلقت ابنتها نور عمرو دياب علي الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد نونا"، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها والذين أكدوا علي احتفاظها بجمالها وأنها تفوق أبنتها جمالا.