منة شلبى تستكمل ”الجريمة” مع أحمد عز نهاية الأسبوع الجارى

تستأنف النجمة منة شلبى تصويرمشاهدها فى فيلم "الجريمة" نهاية الأسبوع الجارى، حيث بدأت تصوير الفيلم فى الغردقة خلال شهر رمضان الماضى، ثم توقف التصوير، نظرا لإنشغالها فى تصوير مشاهدها بالجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ".

فيلم "الجريمة"، من بطولة أحمد عز ومنة شلبى، وتدور أحداثه في السبعينات، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.بقيادة المخرج شريف عرفة، الذى يسعى للانتهاء من تصوير الفيلم خلال شهر يونيو المقبل.

يعرض لمنة شلبى الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ" يوم الخميس المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، والتى تجسد فيه دور طبيبة عيون لأول مرة فى الدراما، ويواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى للانتهاء منه خلال الأيام المقبلة، والجزء الثانى من العمل يشارك فيه أبطال جدد منهم الفنان أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.

الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محيى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجوه الجديدة من الشباب. وتناول العمل قضية استقلال الفتاة في حياتها بعيدا عن بيت أسرتها واعتمادها على نفسها.