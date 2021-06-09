81 مليون دولار إيرادات فيلم Mortal Kombat

وصلت إيرادات فيلم Mortal Kombat إلى 81 مليونًا و 337 آلاف دولار أمريكى، منذ طرحه بـ دورالعرض في 23 أبريل الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 42 مليونًا و 37 آلاف دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و39 مليونًا و300 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد كل من شين هان سيلعب شانج توسنج، وأن هيريوكى ساندا سيلعب دور سكوربيو، جو الذى سيلعب Sub Zero ولودي لين الذى سيلعب ليو كانج، وجيسيكا ماكنامي التي ستلعب دور سونيا بليد وجوش لاوسون الذى سيلعب كانو وتادانوبو أسانو الذى سيلعب دور رايدن ومهكاد بروكس الذى سيلعب دور جاكسون "جاكس" بريدجز وسيسي سترينجر التي ستلعب دور مايلينا ولويس تان.

على أن يدور فيلم Mortal Kombat حول قائمة ضخمة من المقاتلين من شخصيات مختلفة في عالم خيالي يقاتل من أجل التفوق.

وتعد شخصية شانج توسنج واحدة من الشخصيات القليلة الأصلية في فيلم "Mortal Kombat" ، التي ظهرت لأول مرة في أول جيل من اللعبة وظهركمشعوذ شريروقوي يمتص أرواح من يهزمهم للحفاظ على شبابه وقوته، وبصفته ساحرًا كبيرًا في العالم الخارجي، يريد هزيمة من في الأرض حتى يتمكن من بناء إمبراطورية خاصة به.

أما بالنسبة لشخصية سكوربيو، فـهو شخصية كلاسيكية من لعبة Midway الأصلية، وكان محاربًا من النينجا.

أصدرت لعبة Mortal Kombat لأول مرة في عام 1992، وباعت أكثر من 49 مليون نسخة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".