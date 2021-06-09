مخرج مسلسل "الهيبة" لتيم حسن يكشف ملامح أحداث الجزء الخامس وموعد عرضه.. بالفيديو

مسلسل "الهيبة" للفنان تيم حسن، كشف صناعه عن كواليس جديدة عن الجزء الخامس والأخير من العمل، والذي يتم تصويره حالياً، وكشف المخرج سامر البرقاوي في تصريحات مع برنامج "إي تي بالعربي" عن ملامح أحداث الجزء الخامس والأخير من "الهيبة".

كواليس جديدة عن الجزء الخامس والأخير من "الهيبة"

وقال المخرج سامر البرقاوي إن أول تغيير في الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة" والذي سيعرض بعنوان "الهيبة جبل" هو انطلاق التصوير مبكراً عن العادة بسبب خروج الجزء الرابع من المسلسل من موسم رمضان، وأضاف إن أحداث الجزء الخامس ستدور في فصل الربيع والصيف على عكس المواسم السابقة، وهو ما سيعطي صورة جديدة عن المسلسل، ولكنهم سيحافظون عن الروح الأساسية للمسلسل.

مخرج "الهيبة" يكشف ملامح أحداث الجزء الخامس

وأضاف المخرج سامر البرقاوي إنه حريص على أن يخرج الجزء الخامس بنهاية تليق بالمواسم الأربعة السابقة، وأن يشعر الجمهور في النهاية إن العمل من الممكن أن يستمر لأجزاء أخرى، وقال إن الفنان عبد المنعم العمايري سيشارك في المسلسل في دور خصم لـ"جبل"، بالإضافة إلى مشاركة المذيعة والممثلة إيميه صياح، والتي ستقدم دور البطولة النسائية في العمل، وكشف عن إنضمام عدد من الوجوه الجديدة بالإضافة إنحسار عدة أدوار وشخصيات أساسية في الأحداث.

وقال سامر البرقاوي في تصريحاته إن بعض الأدوار ستنحسر بحكم السياق الدرامي الجديد، لأن أحداث الجزء الخامس ستكون في إتجاه تحديد المصائر النهائية لأبطال "الهيبة" وعائلة "جبل"، وأشار إن هناك رابط وجداني بينهم وبين المسلسل، لذلك يشعر في الفترة الحالية بحسرة فقدان المسلسل بعد تعلقه به لمدة 5 سنوات.

تفاصيل فيلم "الهيبة" وموعد عرض "الهيبة جبل"

وتحدث سامر البرقاوي عن موعد عرض مسلسل "الهيبة 5"، وقال إنه يتمنى أن يعرض المسلسل في موسم رمضان بسبب أجواء المنافسة النبيلة بين الأعمال الأخرى، ولكن بعض المتابعين طالبوا بعرضه خارج الموسم مثل الجزء الرابع، وكشف عن إنتهاء التحضيرات ووضع الملامح الرئيسية للفيلم السينمائي عن "الهيبة"، وقال إنه مستقل عن المسلسل وبمعطيات إنتاجية جديدة ولن يحتوي على مشاهد من الأجواء الخمسة للمسلسل.

وكان الفنان تيم حسن قد أنطلق في تصوير أحداث الجزء الخامس من "الهيبة" منذ ما يقارب شهر، وذلك بعد أربعة أجزاء حققت نجاح جماهيري كبير وشارك بها عدد من النجوم، وكشف عن نهاية رحلة المسلسل في الجزء الخامس المتوقع عرضه في موسم رمضان 2022، ونشر مؤخراً أول صورة من المسلسل والتي شوقت الجمهور لأحداث المسلسل الأخيرة.