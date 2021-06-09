أغنية ” أوعدك” لـ سمية الخشاب وعمر كمال تتصدر تريند يوتيوب

طرحت النجمة سمية الخشاب، أغنيتها الجديدة "أوعدك" مع مطرب المهرجانات عمر كمال، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أمس الثلاثاء والأغنية من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو، وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب واحتلت المركز الأول.

وكانت النجمة سمية الخشاب قالت في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنها انتهت من تصوير كليب "أوعدك" مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وهو أول مهرجان تقدمه،

وأضافت سمية الخشاب أن الأغنية خفيفة وكوميدية إلى حد كبير، وتدور قصتها حول أن عمر كمال يطلب يدها وهي تطلب منه العديد من الطلبات لتحقق أحلامها سواء في شراء سيارة حمراء وغيرها من الأشياء، ومن المقرر طرح الكليب خلال أيام.

وتقول كلمات الديو: "عمري في يوم ياحبيبتي مخونك.. هفضل جمبك بقي وأصونك..بعشق اسمك كلك لونك..لما تبوصيلي بقي بعيونك".

وقدمت النجمة سمية الخشاب، فى موسم دراما رمضان المنقضى مسلسل "موسى"، من بطولة كل من محمد رمضان، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة