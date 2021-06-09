أغنية جورج وسوف ”ياه ع الزمن” تتجاوز 4 ملايين مشاهدة

تجاوزت أغنية المطرب اللبناني جورج وسوف الجديدة "ياه عالزمن"، 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد 6 أيام فقط على طرحها، وتقول بعض كلمات الأغنية: "ياه عالزمن والدنيا واللي بتعمله.. ليه الحياة بتخلي الناس يبتدلوا".
أغنية "ياه عالزمن" باللهجة المصرية الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى شكري، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد.
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