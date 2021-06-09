غدا.. عرض أولى حلقات الجزء الثاني من ”ليه لأ”

يبدأ غدا الخميس عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" عبر إحدى المنصات الإلكترونية.
الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" من بطولة منة شلبي، أحمد حاتم مراد مكرم وآخرون، تأليف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف.
وتدور أحداث مسلسل "ليه لأ" في 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبو عوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة في المجتمع المصرى.
والجزء الأول من المسلسل، تدور حول امرأة تفر من حفل زفافها وسط دهشة الجميع، ثم تتخذ قرارًا آخر وهو الاستقلال بحياتها بعيدًا عن بيت أسرتها، فتخوض منذ ذلك الحين رحلتها الشخصية مع الحياة، وكان المسلسل بطولة الفنانة أمينة خليل ومحمد الشرنوبي.
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