مراد مكرم يطمئن جمهوره بعد وعكة صحية:” قرصة ودن”

طمأن الفنان مراد مكرم جمهوره على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا. وقال "مراد" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وعكة صحية خفيفة، قرصة ودن، شكرا يا رب بشكر كمان القائمين على مستشفى سعاد كفافي، وأخص بالشكر د.محمد صفوت على الاهتمام البالغ، صديق جدع وقت الشدة".

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