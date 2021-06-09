محمد حماقي يحمس جمهوره لألبومه الجديد خلال أحدث حفلاته

أحيا الفنان محمد حماقي حفلا غنائيا مساء أمس الثلاثاء في أحد الفنادق الكبرى.

وقدم حماقي خلال الحفل عددا من أشهر أغانيه منها «نفسي أبقى جنبه»، «قدام الناس»، «مابلاش»، «أحلى حاجة فيكي»، «ليه بيلموني ليه»، بالإضافة إلى «من البداية»، «يا ستار»، «كان وكان»، «واحدة واحدة».

وأشار حماقي خلال الحفل إلى أن موعد طرح ألبومه المقبل سيكون بعد شهر، وحرص على إهداء جمهوره أغنية جديدة من ألبومه المقرر طرحه الفترة المقبلة بعنوان «يا نسيم حبيبي نسم» من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

ويتعاون حماقي في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر على، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما.

يذكر أن آخر ألبومات محمد حماقي الغنائية بعنوان "كل يوم من دة"، طرحه عام ٢٠١٩.

وتضمن الألبوم 20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: الجانب الأول يتضمن 10 أغانى "يزلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، "البداية"، و"يا ستار"، أما الجانب الثانى فيتضمن أغانى "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "راضينى"، و"راسمك في خيالى"، و"لاعتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زي ما حنا"، و"قالو عنك"، "خدنى إليك".