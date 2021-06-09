فيديو ليلى علوي تشيد بشريف دسوقي بعد تعاونهما في "ماما حامل": "كوميديان غير معتاد"

كشفت الفنانة ليلى علوي أنها لم تلتفت يوماً لفكرة المنافسة بين زملائها في مسيرتها الفنية قائلة : "مابفتكرهاش اصلاً لاني دائماً وطول الوقت كنت مركزة في حياتي وشغلي ويوم لما بص لغيري بفرحله.. ودائماً بفرح بغيري اكتر مابفرح لنفسي"

تابعت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلة: "صحيح عايزة أنجح والناس تشوفني كويسة وبعمل جهدي في ده".

وبينت أن من أهم طباعها انها لا تغضب من أحد قائلة "بعرف أعمل ديليت بسرعة، وإحنا جيلنا تقريباً كله أصحاب سواء انا او يسرا أو هالة صدقي او إلهام شاهعين وايضاً صابرين .. عمرنا ماشلنا من بعض .. يمكن كمان انا طباعي مختلفة في حالي وبحب الخير لكل الناس ".

واوضحت أنها شخصية متصالحة مع نفسها ولاتكترث سواء في العمل أو البيت قائلة: "بعمل يدليت بسرعة.. بس لو حد سخف عليا بدهمله في وقتها بسرعة وبينتهي الموقف، وأنا شخصية صبورة جداً في التصوير بس في حياتي الشخصية أنا حامية جداً



أجابت الفنانة ليلى علوي على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول قلقها من الغياب عن الساحة اثناء إنتقائها الشديد للادوار قائلة: "مش هقول ماقلقتش .. لكن نفسي الاقي حاجة كويسة وإحنا مانعرفش نعيش من غير شغل .. عمرنا ماهنحس بطعم الحياه من غير شغل"

تابعت "مش مسألة قلق أن الناس هتنساني أو كده الحمد لله لا ده ماحصلش لان أعمالي تكرر حتى الان .. لكن الفنان بنفسه بيحس مع الغياب أنو فيه حاجه ناقصاه لكن العنصر الحاكم في ذلك هو أن يكون الفنان في إنتقاءه للادوار هو التجديد أو الاعمال غير المتوقعه .. ولازم أبقى حابة ده ".

أكملت : "رغم اني عملت حاجات كتيرة وقدمت أعمال لكن كل مالفنان يقدم اعمال ويحقق نجاحات بيوصل لمرحلة أنو الي بعده بيبقى اصعب وتحدي ليه "

وحول تجربتها في "ست الهوانم" والتي شاركت فيها في خمس حلقات في سرد قصصي يتعلق بخمس حلقات وقلقها من ذلك قالت علوي: "لا مش حاسة بده لان شخصية شهيرة قالت كل الي عايزاه في خمس حلقات خاصة ان العمل كان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الام وانا كنت القصة الثالثة والمفروض فيه حلقات أخرى "

مبينة أن فكرة الدراما قصيرة الحلقات ذات الطابع 15 حلقة او أقل سباعيات وغيرها اصبحت طاغية مع ظهور المنصات الخاصة بالدراما قائلة : "النهارده مع ظهور هذه المنصات حققت نجاحات كثيرة ليس ذلك فقط بل إن المسلسلات قصيرة الحلقات باتت تحقق مشاهدات أكبر والدليل أن الناس ماعدتش بتحب المسلسلات التركي الطويلة زي زمان".

كاشفة ان المواسم الدرامية ليست قاصرة على السباق الرمضاني قائلة : "صحيح سيزون رمضان جميل لكن فكرة النجاحات خارج سياق رمضان موجودة منذ الثمانيات وكان فيه أعمال بتعرض خارج رمضان بتعمل رمضان لوحدها ونلاقي الشوارع فضيت"

أتمت: "أنا مقتنعة أن العمل لما بيبقى مكتوب حلو ويبقى فيه تشويق ومتدفق .. وأنا معايير حكمي على العمل مش من أول صفحة لازم أقراه كله لكن فيه أعمال بتشدك من أول صفحة في العمل"

وبينت أن الاعمال التي تعجب بها للوهلة الاولى بعد قراءة الصفحات الاولى في مسيرتها الفنية دوت الخليج إضحك الصورة تطلع حلوة بالاضافة لفيلم ماما حامل حيث لم تتردد فيهما بالاضافة لفيلم إنذار بالطاعة كون القضية مهمة ومع عاطف الطيب قائلة : "إنذار بالطاعه لم اتردد فيه للحظة وكان عامل ضجة كبيرة وقتها"

قالت الفنانة ليلى علوي أنها بالرغم أدائها لاعمال كثيرة خلال الفترة الماضية وإعلان تجاري ورغم قلقها الدائم من فيروس "كورونا" إلا أنه ملتزمة بالاجراءات الاحترازية كاشفة أنها دائماً ترتدي الكمامة ولاتصافح زملائها قائلة : " بحب كل الناس بس مش عارفة اسلم ودائماً ماشية بالماسك والكحول .. وبقول يارب إحمي"

تابعت : "الحمد لله ربنا إستجاب لا الفيلم ماما حامل ولا المسلسل ست الهوانم ولا الاعلان الي عملته حد إتصاب بالفيروس من تيم العمل في كل هذه الاعمال".

وتعليقاً على الظهور الخاص للفنان شريف دسوقي في فيلم "ماما حامل " قالت : أنا بحبه جداً ربنا يشفيه .. كاركتر مميز جداً من أول الناس التي صفقت له في فيلمه في مهرجان القاهرة والذي حصل على جائزه عنه .. الصراحة هو شخص غير معتاد في تمثيله وكوميديته ليه طابع غير معتاد"

