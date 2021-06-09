فيديو نادين نسيب نجيم ترقص احتفالًا بقرب زواج صديقتها الإعلامية جيسيكا عازار

جيسيكا عازار الإعلامية اللبنانية أقامت حفل توديع عزوبية بالأمس، بحضور عدد من أصدقائها المقربين ومن بينهم النجمة نادين نسيب نجيم، والموسيقي ميشال فاضل.

جيسيكا عازار ترقص في حفل توديع العزوبية

جيسيكا عازار نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بانستجرام، عدة صور وفيديوهات لها مع أصدقائها بالحفل، وظهرت وهي مرتدية فستان أبيض اللون وترقص مع خطيبها وأصدقائها، وتلقت الإعلامية اللبنانية تهاني قطاع كبير من متابعيها الذين تمنوا لها حياة سعيدة مع شريك حياتها، كما أعادوا نشر العديد من الصور والفيديوهات التي التقطت خلال الحفل.

نادين نسيب نجيم تحتفل بقرب زواج جيسيكا عازار

كما ظهرت نادين نسيب نجيم وهي ترقص مع صديقتها جيسيكا عازار في حفل توديع العزوبية الذي أقيم مؤخرًا، قبل أيام قليلة من حفل الزفاف، الذي من المقرر إقامته يوم 11 يونيو الجاري بحضور عدد كبير من المقربين من العروسين.

وحرصت نادين نسيب نجيم على تهنئة صديقتها جيسيكا عازار بقرب زواجها، فنشرت صورة سيلفي تجمعهما عبر خاصية القصص القصيرة وعلقت عليها قائلة: "ألف مبروك، أتمنى لك حياة مليئة بالحب والسعادة".

شائعات ارتباط جيسيكا عازار ووائل كفوري

وعبرت جيسيكا عازار في تصريحات سابقة عن سعادتها وتشوقها لاستكمال حياتها مع خطيبها رجل الأعمال محمد صوفان، حيث نشرت عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة رومانسية معه خلال احتفالها بعيد ميلاده بعد أسابيع من إعلان خطوبتهما.

يذكر أن جيسيكا عازار تعرضت للعديد من الشائعات الخاصة بحياتها العاطفية، ففي عام 2015 نشر وائل كفوري صورة لجيسيكا عازار، ووصفها بـ"سلمى حايك"، لترد دوت الخليج عليه بوصفها له بأنه "جورج كلوني"، ما جعل الجمهور يعتقد أنهما يعيشان قصة حب، إلا أنها بعدها نفت ما تم تداوله وأكدت أنها من معجباته وعلاقتها له لم تتخط علاقة الصداقة.