فيديو فاطمة الصفي ترد على الإنتقادات بعد اطلالاتها الجريئة: "أفعل ما يحلو لي وهذا شأني"

فاطمة الصفي تلقت موجة من الانتقادات بعد ظهورها بأحدث جلسة تصوير على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستانا يكشف عن الوشوم على ظهرها، وسبق ذلك اطلالتها بجمبسوت احمر عاري الكتفين، ما أثار الجدل بين رواد السوشيال ميديا، لتخرج فاطمة الصفي عن صمتها وترد على كل منتقديها بشكل حاسم.

فاطمة الصفي وإطلالات جريئة في احدث جلسة تصوير

الفنانة الكويتية فاطمة الصفي شاركت في الساعات الماضية متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام مجموعة صُور جديدة أظهرتها بـ نيو لوك جريء لم يعتد عليه جمهورها سابقا، فإرتدت في جلستها التصويرية فستاناً باللون الذهبي يكشف جزءاً من ظهرها واكتافها الذين زينتهم بمجموعة أوشام بينهم اسمها بالأحرف الاجنبية، وأرفقت صورها بتعليق جاء فيه: "هذي اللي تتسمى اطلالة، شرايكم في طلتي البهية".

وأثارت صور فاطمة الصفي الجدل الكبير بين جمهور رواد السوشيال ميديا الذين انقسموا بين من هاجمها معتبرين بأن اطلالتها جريئة من ناحية أنها ممثلة كويتية كما أنها لم تظهر سابقا بهذا النمط من الإطلالات الجريئة، بينما اعتبر آخرون بأنه يحق لها بأن تغير أسلوب اطلالاتها خاصة بكونها فنانة ودافعوا عنها.

وسبق جلسة التصوير هذه اطلالة لفاطة الصفي وهي جمبسوت أحمر من دون أكمام كشف عن كتفيها وجزء من ظهرها، ما دفع الإعلامية مي العيدان الى اعادة نشر هذه الصور وعلقت عليها بالقول متوجهة الى فاطمة الصفي :"ابي اعرف وين بتوصل".

فاطمة الصفي ترد على الانتقادات بفيديو مباشر

فاطمة الصفي إرتأت بعد ضجة صورها الخروج عن صمتها والرد على الانتقادات المختلفة التي طالت اطلالاتها وأسلوبها في جلسات التصوير، فأعربت بداية عن غضبها من التعليقات السلبية مؤكدة بأن لا يحق لأحد التدخل في أسلوبها وحياتها وما تراه مناسباً، وبأنها تعمل فقط ما يحلو لها وما تراه مناسباً.

وقالت في فيديو بثته على حسابها على سناب شات: "ما أبي أحد يحس فيني، كل واحد يحس بروحه"، مضيفةً: "كل انسان وكيفه وتفكيره، ويسوي اللي يبيه، محد له شغل بأحد، واللي مو عاجبه وما يقدر لا ايساوي".

فاطمة الصفي طالت ايضا في معرض ردها، الاعلامية مي العيدان التي سبق وأن كتبت على صورها "ابي وين توصل"، لتقول لها فاطمة الصفي :"ابي اوصل لسابع سما، وين ما ابغى ..لا أحد له علاقة بما أفعله وأحبه".

يذكر ان فاطمة الصفي (40 عاماً)، ممثلة ومخرجة كويتية حاصلة على شهادة في التمثيل والإخراج من (المعهد العالي للفنون المسرحية).