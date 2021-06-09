الفنان الكويتي محمد الأنصاري يكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل دوره في مسلسل "بين يديك"

محمد الأنصاري الفنان الكويتي بدأ تصويره مسلسل "بين يديك"، وهو العمل الدرامي الجديد الذي يشارك في بطولته الفنان حسين المنصور ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما الكويتية.

محمد الأنصاري يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بين يديك"

محمد الأنصاري كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل دوره في مسلسل "بين يديك" والذي يأتي بعد نجاحه في شهر رمضان الماضي بدور "عواد" في مسلسل "بيت الذل"، محمد الأنصاري أكد أن دوره في مسلسل "بين يديك" مختلف من حيث الشخصية التي يقدمها فهي تحمل اسم "خالد" الذي يواجه العديد من الصراعات والتناقضات التي يعيشها كزوج ووالد لأطفال، فقال الفنان الكويتي: "أقدم شخصية خالد الذي يحمل العديد من التناقضات من ناحية التصرفات، وتحركه محركات درامية عديدة، حيث يواجه بعض من الصراعات الخاصة التي تسيطر عليه كزوج وأب".

تفاصيل التجربة الإخراجية الأولى للفنانة صمود الكندري

محمد الأنصاري أشاد كذلك بتجربة الفنانة صمود الكندري التي تشارك في مسلسل "بين يديك" كمخرجة وليست كممثلة، وهي التجربة الأولى لها، وأوضح أنها كشفت عن موهبة كبيرة في عالم الإخراج منذ بداية التحضير للمسلسل، بالإضافة لقدرتها على تقديم الملاحظات للممثل بشكل يضيف إليه، وأن هذا يعود لتجربتها الطويلة كممثلة خلال سنوات عمالها السابقة.

فقال محمد الأنصار:"حتى الآن تجربتي في مسلسل (بين يديك) أجدها ممتازة من جميع النواحي، أما عن المخرجة صمود الكندري فقد فاجئت الجميع بالحرفية الكبيرة التي تمتلكها أثناء الإعداد وكذلك تصوير مسلسل (بين يديك)، حيث قدمت العديد من الحلول الإخراجية، بالإضافة إلى كونها تستطيع بسبب تجربتها التمثيلية السابقة أن تقدم كافة الملاحظات والتفصيلات للممثل بطريقة مريحة تجعله يخرج أفضل ما لديه، وإعجابي بأدائها جعلني أشعر أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بإخراج عمل".

ويشارك في بطولة مسلسل "بين يديك" كل من الفنان حسين المنصور، وأحلام حسن، وطيف، وفرح الهادي، وعقيل الرئيسي، وإيمان فيصل، والعمل من تأليف عبدالله الرومي، وإخراج صمود الكندري.

سبب ابتعاد محمد الأنصاري عن السينما الكويتية

محمد الأنصاري تحدث عن ابتعاده عن السينما وعدم مشاركته في أعماله جديدة، حيث أوضح أن ابتعاده خلال هذه الفترة عن أي تجارب سينمائية يعود إلى نوعية الأفلام المقدمة في السينما الكويتية والتي تميل إلى الكوميديا، والتي لا يرى نفسه فيها فقال: "السينما في الكويت إلى الآن لم تصل للمستوى المطلوب، و قلة الاعمال الموجودة او التجارب إذا صح القول، فلا يوجد لدينا مخرجين متخصصين بالمجال السينمائي، لأن هذا المجال يختلف كثيرا عن الدراما التليفزيونية، واغلب الأعمال السينمائية تميل للطابع الكوميدي وللأسف أنا شخصيا لا أمتلاك هذه الموهبة، لكن من الممكن أن تحدث حركة شبابية في المستقبل ونخوض هذه التجربة".