فيديو كيف تصرف خالد النبوي بعدما صارحه نجله نور برغبته في دخول مجال التمثيل؟

نور خالد النبوي نجل الفنان المصري خالد النبوي حل ضيفًا على برنامج "ET بالعربي" بعد الضجة التي نالها دوره في مسلسل "الاختيار 2" حيث كشف عن نصيحة والده له في التمثيل والخطوات المستقبلية التي على وشك القيام بها.

نور خالد النبوي يكشف رد فعل والده عندما قرر دخول مجال التمثيل

نور خالد النبوي كشف عن رد فعل والده عندما أبلغه أنه يريد أن يصبح ممثلا، حيث قال له خالد النبوي حينها: "قلت له أنا عايز أمثل قال أنا مليش دعوة روح ادرس، لو قبلوك خلاص ماقبلوكش أنا مليش دعوة، وأما درست قال لي روح اعمل اختبارات أداء، ولو قبلوك تمام مفيش مليش دعوة".

نصائح خالد النبوي لنجله

وأكد نجل خالد النبوي أن والده لم يتوسط له في دخول مجال التمثيل، إلا أنه كان يساعده في كيفية العمل على موهبته، فأضاف: "هو أول واحد اداني فيلم اتفرج عليه، وعلمني ازاي اتفرج، وأول حد اداني كتاب وعلمني ازاي اقراه.. هو بيعلم إزاي أعمل كل حاجة، وفي الآخر كل واحد يعمل اللي هو عايزه".

نور النبوي صرح كذلك بأنه يقوم حاليا بدراسة التمثيل والإخراج والمسرح خارج مصر، لكنه متواجدا في مصر حاليا بسبب ظروف فيروس كورونا، موضحًا أنه كان يعشق السينما منذ الصغر، لكنه لم يدرك رغبته في أن يصبح ممثلا إلا في عمر الـ20 عامًا.

أحدث أعمال نور خالد النبوي

الفنان الشاب تحدث كذلك عن النصائح التي وجهها له والده، ومن بينها كثرة المذاكرة ولعب الرياضة ومشاهدة الأفلام بشكل مستمر، كما أكد أنه يتمنى مشاركة والده في عمل فني، إلا أن هذه الخطوة لن تأتي إلا بعد أن يقوم بإثبات نفسه كممثل محترف فقال: "أحاول أثبت له إني ممثل كويس الأول وبعدين أشاركه"، كما كشف نور عن أحدث أعماله المقبلة وأكد أنه تعاقد على مسلسل بعنوان "ورق التوت" مع المخرج حسام علي ويجسد فيه دور شاب يدعى شريف، ويجري تصوير العمل حاليًا.

الجدير بالذكر أن نور خالد النبوي، جسد خلال مسلسل "الاختيار 2"، شخصية ضابط عمليات خاصة يدعى أحمد شوشة، ضمن الضباط الذين تصدوا لأحد الأوكار الإرهابية، ولاقى الدور ردود أفعال إيجابية من الجمهور في أولى أدواره التمثيلية، وتنبأ البعض بتألق نجل الفنان المصري الشهير، بعد دوره في مسلسل لاختيار، والقبول الذي يتمتع به.

نور النبوي درس التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة الامريكية، وهو ابن الفنان خالد النبوي من زوجته الأولى، وله شقيق توأم يدعى كريم، وقدم 3 مسرحيات في عامه الدراسي الأول بالجامعة، ويعتبر "الاختيار 2" هو انطلاقته التمثيلية الأولى في مصر.