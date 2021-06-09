أحدثهم أمل عباس التي أصيبت بالشلل..نجوم عانوا مؤخرا من أخطاء طبية فادحة

أمل عباس أثارت حالة تعاطف كبيرة بين الجمهور في اليومين الماضيين بعد الإعلان عن اصابتها بالشلل نتيجة خطأ طبي، وانضمت اليها ايضا الفنانة فاطمة كشري التي كشفت في الساعات الماضية عن معاناتها من آلام مبرحة في بطنها جراء خطأ طبي، لتنضم الفنانتين الى قائمة طويلة من النجوم الذين عانوا بشدة من الأخطاء الطبية حتى ان البعض فقد حياتهم بسبب ذلك.

أمل عباس

الفنانة العراقية المصرية أمل عباس صدمت الجمهور بعد اطلالتها قبل يومين في برنامج "ع السيف" عبر قناة atv الكويتية، على كرسي متحرك، وقالت إنها أصيبت بالشلل بسبب خطأ طبي، حيث أجريت لها عملية جراحية خطيرة في النخاع الشوكي، ترتب عليها فقدانها الحركة ومكوثها على كرسي متحرك.

أمل عباس تحدثت في الحلقة عن تفاصيل معاناتها وقالت إن الأطباء أخبروها بضرورة إجراء عملية جراحية في صمام القلب، وترتب على العملية الأولى إصابتها بنزيف داخلي على النخاع الشوكي، وأثناء محاولة توقف النزيف حدثت لها إصابة بالحبل الشوكي وفقدت الحركة على إثرها.

وأشارت أمل عباس إلى أن الأطباء أخبروها بأنها لن تستطيع السير على قدمها بعد هذه العملية، لكنها لا تفقد الأمل وتعيش على أمل استعادة حركتها مرة أخرى.

فاطمة كشري

الفنانة فاطمة كشري من جهتها كشفت عن معاناتها الصحية في اليومين الماضين بسبب خطأ طبي فادح حيث تم تداول فيديو لها وهي تتحدث عن معاناتها بعد خضوعها قبل ما يقارب الـ 3 أشهر لعملية فتاق في المعدة داخل المستشفى، إلا أن وضعها الصحي لم يتحسن بعد العملية، وزادت آلام بطنها، وبعد فترة من المعاناة مع الآلام لاحظت الفنانة وجود ورم في بطنها دفعها لمراجعة الطبيب الذي طلب إجراء جراحة أخرى لها.

وقالت فاطمة كشري في الفيديو المتداول إنها سمعت الأطباء وهم يتحدثون عن حالتها خلال العملية، وأنهم اكتشفوا وجود شاش طبي نسيه الطبيب الذي أجرى عملية الفتاق.

فيفي عبده

في بداية شهر ابريل الفائت، دخلت الفنانة فيفي عبده للمستشفى بسبب خطأ طبي فادح بعد أن حقنها أحد الممرضين في العظام بصورة خاطئة، تسبّبت في حدوث مشاكل صحية بالأعصاب ما اضطرها للخضوع لعملية جراحية.

وتحدثت النجمة في فيديو نشرته على صفحتها عبر موقع "إنستغرام" عن هذه الواقعة وقالت سبب أزمتها الصحية هو أن أحد الأشخاص أعطاها "حقنة بشكل خاطئ"، وكتبت حينها : "حسبي الله و نعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنه غلط في ظهري، تسببت إني أنا عندي عملية بكرة وأنا في المستشفى الآن".

أحمد راتب

الأخطاء الطبية لم تتسبب فقط بمعاناة صحية دائمة لبعض الفنانين، انما أودت بحياة آخرين منهم وبينهم الفنان الراحل أحمد راتب الذي توفي نتيجة خطأ طبي بعد أن أصيب بمياه على الرئة قبل 3 أشهر من وفاته، ووصف له الطبيب دواء للتخلص منها، لكنه لم يعطه التعليمات بوقف الدواء بعد 3 أشهر.

استمرار راتب في تعاطي الدواء انعكس سلبياً على تدهور صحته وبالأخص العظام التي أصابتها هشاشة كبيرة، ما أدى إلى وفاته وفق المقربين منه.

محمود عبدالعزيز

ينضم للقائمة الفنان محمود عبدالعزيز الذي توفي بسبب خطأ طبي وفق ما كشف عنه الإعلامي عمرو أديب، وقال بأن النجم المصري أجرى جراحة في ضرسه بفرنسا ولم يكملها، ما تسبب في دخول الفيروسات إلى أعلى الفك ومؤخرة الرأس والتي نتج عنها أزماته الصحية اللاحقة.

وايضا لاقت الفنانة الكوميدية سعاد نصر حتفها بسبب جرعة مخدر زائدة، خلال إجرائها عملية شفط دهون، ما تسبب في دخولها بغيبوبة مدة عام كامل، انتهت بوفاتها بشكل مأساوي.