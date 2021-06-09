محمد حماقي أحرج معجبيه..تصرفات غير متوقعة من النجوم بعد اقتحام المعجبين للمسرح في حفلاتهم

حرص عدد من نجوم الغناء على العودة لتقديم الحفلات الغنائية لجمهورهم بعد توقف فترة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، إلا أن بعضهم تعرض مؤخرًا لمواقف مع بعض من معجبيهم الذين قرروا اقتحام خشبة المسرح على المطربين من أجل إلقاء السلام عليهم والتقاط الصور التذكارية، إلا أن هذه المواقف باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رد فعل هؤلاء النجوم عليها.

محمد حماقي

المطرب المصري محمد حماقي كان أحدث هؤلاء النجوم الذين فوجئوا باقتحام أحد الأفراد للمسرح، وذلك خلال إحيائه حفلًا غنائيًا ضخما في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة الجديدة.

وأثناء غناء محمد حماقي لإحدى أغنياته، فوجئ بشاب يقتحم المسرح لالتقاط صورة معه، إلا أن الأمن حاول منعه من الاقتراب من حماقي، بينما المطرب المصري قرر التدخل واشترط على الشاب ارتداء "الكمامة" من أجل التقاط الصورة معه فيما بعد، كما حرص حماقي على ارتداء الكمامة كذلك قبل أن يقوم بالتقاط الصورة، وهو الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة موقف محرج للمعجب.

هيفاء وهبي

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أحيت كذلك حفلًا غنائيًا في أحد فنادق القاهرة مؤخرًا، لكنها فوجئت خلال غنائها باقتحام معجب لخشبة المسرح من أجل مصافحتها، إلا أن هيفاء قررت التصرف سريعًا مع الموقف وظهرت وهي تتحدث مع المعجب الذي صعد إلى المسرح.

وبالرغم من أن أفراد الأمن حاولوا منع المعجب من الوصول لهيفاء وهبي، إلا أن الأخيرة رحبت بالشاب لكنها طلبت منه النزول نظرا لاتباعها لاجراءات التباعد الاجتماعي بسبب تفشي فيروس كورونا.

جورج وسوف

الفنان السوري القدير جورج وسوف أحيا قبل أيام حفلًا غنائيًا بسوريا، لكن أبرز ما لفت أنظار الجمهور بالحفل، هو ظهور فتاة بين الحضور وهي في حالة انهيار شديدة نتيجة تأثرها بكلمات إحدى أغاني سلطان الطرب، ثم قامت بالصعود إلى المسرح، وسمح لها جورج وسوف بالوقوف بجانبه ومصافحته، كما طالبها بالتوقف عن البكاء وأعطاها منديلًا لتمسح دموعها وقام باحتضانها، لتحاول بعدها تقبيل يده لكنه رفض ذلك، وظل يتحدث معها خلال الحفل.

وانتشر مقطع الفيديو الذي وثق تلك اللحظة، بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل قطاع كبير من الجمهور مع موقف جورج وسوف تجاه الفتاة الذي تسبب في حالة تصفيق من الحضور، وأشاد الجميع بتصرفه وتواضعه مع الفتاة واحترامه لجمهوره بشكل عام.

