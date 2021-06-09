نجوم فضحوا حملات النصب باسمهم خلال 24 ساعة وأحدثهم سوسن بدر وطارق العلي

حذر عدد من نجوم الفن خلال الساعات الماضية من الزج باسمهم في عمليات نصب على عدد من زملائهم أو الجمهور، وذلك من خلال حسابات وأرقام وهمية أو دعاية تستغل أسمائهم في النصب على البعض.

وقرر هؤلاء النجوم فضح من قرروا استغلال اسمهم في عمليات النصب، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان في مقدمتهم الفنانة سوسن بدر.

سوسن بدر

الفنانة سوسن بدر كانت قد نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام تدوينة لرقم أحد الأشخاص التي أكدت أنه يقوم بإرسال بعض الرسائل لعدد من الفنانين، منتحلًا شخصيتها، حيث حذرت الجميع منه، وقالت في التدوينة: "الرقم ده بيبعت واتساب للناس بيقول لهم إنه أنا، أنا معرفش الرقم ده ولا صاحبه".

ولاقت تدوينة سوسن بدر تفاعل عدد من المتابعين الذين طالبها بعضهم باتخاذ إجراءات قانونية من أجل الوصول لمنتحل شخصيتها.

محمد عطية

الفنان المصري محمد عطية حذر كذلك من أحد الأرقام التي يرسل صاحبها عدة رسائل لممثلات لبنانيات بهدف النصب عليهن، ونشر عطية عبر حسابه على انستجرام صورة للرقم صاحب الأزمة، وعلق قائلًا: "الرقم ده فيه شخص منتحل شخصيتي وكلم اكتر من ٢٥ ممثلة لبنانية وبيقول انه بيتم التحضير لفيلم تصويره في لبنان وبيطلب منهم عمل كاستنج عن طريق مكالمة ڤيديو".

وواصل محمد عطية تحذيره لزملائه ومتابعيه: "الشخص ده مش أنا ومافيش أي شئ من اللي بيقوله صحيح ولو في أي عمل فني هكون أنا فيه أكيد مش هتواصل أنا مع فريق العمل للاتفاق الفني لأن ده شغل شركة الإنتاج".

طارق العلي

الفنان الكويتي طارق العلي حذر كذلك متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، من تعرضهم للنصب باسمه، حيث نشر عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، تدوينة أوضح من خلالها أن هناك إحدى شركات تداول الأوراق المالية تستغل اسمه لجذب العملاء والنصب عليهم.

وأعاد طارق نشر تدوينة هذا الحساب، الذي كتب في أحد منشوراته الدعائية أن الفنان طارق العلي يوصي بفتح حساب تداول بقيمة 950 درهمًا إماراتيًا، وأكد النجم الكويتي أن الأمر غير صحيح تماما، ولفت إلى أن الشركة قامت بحظره من حساباتها حتى لا يستطيع تحذير الناس، وتابع: "تحذير، والحذر واجب من هذه الأشكال".