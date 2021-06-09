نانسي عجرم تتخطى أحزانها بالترويج لأغنيتها الثانية من ألبومها الجديد "مشكلتك الوحيدة".. بالفيديو

نانسي عجرم عادت للترويج لأغاني ألبومها الجديد، وطرحت اليوم برومو أغنيتها الثانية "مشكلتك الوحيدة"، وشوقت الجمهور لكليب الأغنية الجديدة وكشفت عن موعد طرحها.

نانسي عجرم تشوق الجمهور لأغنيتها الثانية "مشكلتك الوحيدة"

وشوقت الفنانة نانسي عجرم الجمهور اليوم لأغنيتها الجديدة "مشكلتك الوحيدة" والثانية من ألبومها الجديد، وطرحت على حساباتها بمواقع التواصل مقطع دعائي من كليب الأغنية الجديدة، والذي ظهرت به نانسي عجرم على الشاطيء، وروجت للأغنية وكشفت عن موعد طرحها بعد يومين، وقالت في تعليقها على البرومو:" ناطرين الغنية هلق هلق قبل بكرا.. مشكلتك الوحيدي".

نانسي عجرم تتجاوز أحزانها بعد وفاة حماتها

وتجاوزت نانسي عجرم أحزانها على وفاة حماتها مؤخراً، وواصلت الترويج لأغاني ألبومها الجديد والعاشر في مسيرتها، وأعلنت عن طرح الأغنية الثانية، وذلك بعد إحيائها حفل غنائي في القاهرة مؤخراً بعد وفاة حماتها، والذي ظهرت به بعلامات الحزن وبالملابس السوداء، ووجهت نانسي مؤخراً رسالة إلى الجمهور بعد وفاة حماتها وقالت:" شكر كبير لكل صديق وقريب ذكرنا وشاركنا بهالوقت الصعب، إنشالله الحزن ما بدق باب حدا، المهم يضل الإيمان كبير رغم ألم خسارة الأحباب، والحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن".

نانسي عجرم تطرح ألبومها العاشر

الجدير بالذكر أن نانسي عجرم بدأت مؤخرًا في الترويج لألبومها الجديد "نانسي 10" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت قبل يومين البرومو الرسمي للألبوم المقرر طرحه قريبًا، وظهرت نانسي في البرومو وهي تجلس أمام شاطئ البحر، وتتحدث عن طريقة الهروب من العالم وكيف أن الموسيقى المفضلة دوت الخليج التي سوف توفر طريقة مثالية للهروب، وتساعد الفرد على عمل شيء جديد.

وطرحت نانسي عجرم منذ أيام أولى أغاني ألبومها المنتظر بعنوان "حبك بيقوي"، وظهرت نانسي عجرم في الكليب وهي تسير بجوار الشاطئ وتتأمل بما حولها، ولاقت الأغنية تفاعل كبير من قبل جمهورها وأشادوا بأداء المطربة اللبنانية وبالأغنية الجديدة، وحقق الكليب مشاهدات مرتفعة على يوتيوب وصلت إلى ما يقارب 6 مليون مشاهد في أسبوع من طرح الأغنية.