صورة منة شلبي تتغزل بحنان ترك وتستعيد ذكرياتها معها: "دائماً في القلب"

منة شلبي وحنان ترك تصدرا موقع تويتر اليوم بعد تبادلهما الرسائل العلنية على تويتر، والتي جذبت اهتمام الجمهور، بسبب استمرار صداقتهما بعد سنوات من اعتزال حنان ترك العمل الفني والأضواء.

منة شلبي لحنان ترك: "دائماً في القلب"

ونشرت الفنانة منة شلبي صورة قديمة لها مع الفنانة المعتزلة حنان ترك على حسابها بتويتر، وتغزلت بها وعبرت عن حبها الكبير لحنان ترك بدون مناسبة، وقالت منة شلبي في تعليقها على الصورة:" وحشتيني اوي و دائما في القلب يا حب"، وتفاعل عدد كبير من المتابعين والجمهور برسالة منة شلبي لحنان ترك، وأشاد البعض بحرصها على التعبير عن حبها لصديقتها رغم ابتعاد الأخبرة عن الوسط الفني والأضواء منذ سنوات طويلة.

حنان ترك ترد على منة شلبي

وردت حنان ترك على رسالة منة شلبي، وصورتها القديمة معها، وقالت:" حبيبتي يا منجو.. وحشتيني.. ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب"، ووجهت منة شلبي رسالة أخرى إلى حنان ترك بعد تعليقها على الصورة وتغزلت بها وقالت:" وميحرمنيش من انقي واجدع وانضف صاحبة واخت ويباركلك في عمر ولادك وجوزك ويديكي الصحة و يديمك نعمة"، ولم تخلو تعليقات المتابعين من التساؤلات حول عودة حنان ترك للعمل الفني بسبب رسائلها مع منة شلبي وعدم اعتراضها على نشر صورها القديمة بدون حجاب.

حنان ترك تعود إلى مواقع التواصل

وأثارت الفنانة المعتزلة حنان ترك الجدل والتساؤلات كثيراً في الفترة الماضية بسبب تواجدها المكثف على مواقع التواصل بعد فترة إختفاء غامضة عن السوشيال ميديا، حيث حذفت جميع تدويناتها وصورها لفترة من الوقت قبل عودتها مرة أخرى للتفاعل مع متابعيها ونشر خواطرها وكذلك التفاعل مع الأحداث الهامة لزملائها في الوسط الفني، وهو ما يثير التساؤلات كثيراً حول حقيقة رغبتها في العودة إلى الأضواء مجدداً.

واعتزلت حنان ترك الفن منذ حوالي 10 سنوات من أجل التفرغ لعائلتها المكونة من زوجها الحالي وأبنائها الخمسة، واحتفلت الشهر الماضي بذكرى زواجها وأول لقاء بينها وبين زوجها محمود مالك، والد ابنتيها التوأم منى ومريم، منذ 9 أعوام، ونشرت أيضاً مؤخراً صورة عائلية لها في احتفالها بعيد ميلاد ابنها، وتشارك متابعيها صور لها وتعليقات على القضايا المختلفة على حسابيها بانستقرام وتويتر.