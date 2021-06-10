أحدث ظهور لمهند الحمدي مع خطيبته فرح مراد بعد شائعات إنفصالهما.. بالصورة

مهند الحمدي، الفنان السعودي، حسم جدل وشائعات انفصاله عن خطيبته اللبنانية فرح مراد في الفترة الأخيرة، ونشر صورة له مع خطيبته واستعرض رومانسيته معها، والتي اعتبرها الجمهور نفياً منه لشائعات انفصالهما.

هكذا رد مهند الحمدي على شائعات انفصاله عن خطيبته

وواجه الفنان السعودي مهند الحمدي عدة شائعات في الفترة الأخيرة حول انفصاله عن خطيبته اللبنانية فرح مراد، وذلك بسبب عدم ظهورهما معاً في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل على غير عادته في نشر يومياته معها والتغزل بها، وتصدرت شائعة انفصال مهند الحمدي وخطيبته مواقع التواصل في الفترة الأخيرة، قبل أن يرد الحمدي بنشر صورته مع خطيبته على انستقرام.

أحدث ظهور لمهند الحمدي مع خطيبته بعد أخبار انفصالهما

ونفى مهند الحمدي شائعات انفصاله عن خطيبته اللبنانية فرح مراد، من خلال نشر صورة جديدة له معها، ولم يعلق عليها المحمدي، وهو الأمر الذي اعتبره الجمهور رداً حاسماً منه على شائعات الإنفصال، والتي يبدو أنها أغضبته بسبب تكرارها في الفترة الأخيرة، وهو ما دفعه لنشر صورة جديدة مع خطيبته، واستعرض رومانسيته معها ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من الجمهور والمتابعين.

رومانسية مهند الحمدي وخطيبته

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يواجه بها مهند الحمدي شائعات انفصال عن خطيبته اللبنانية فرح مراد، ورد مؤخرًا على شائعات الخلاف مع خطيبته والتي انتشرت في يوم الحب الماضي، حيث وجه الفنان السعودي تهديدا لكل مروجي مثل هذه النوعية من الشائعات، وظهر في فيديو وقال فيه إن هناك من يسعى للشهرة على حساب المشاهير ونشر أخبار غير صحيحة، وأكد مهند الحمدي أنه تواصل مع مروجي هذه الشائعات وهدد بمقاضتهم، واتهمهم باستغلال حديث طريف له مع خطيبته من من أجل الشهرة.

وكان مهند الحمدي قد أعلن خطوبته على فرح مراد في شهر أغسطس الماضي، وأثارت خطوبتهما جدلاً بسبب إعلانه عنها بعد اسبوعين من وفاة والده، وكشف الحمدي عن نيته الزواج في وقت قريب رغم أنه قد أعلن في السابق أن مشروع الزواج مؤجلاً لرغبته بالتركيز على حياته الفنية، لكن يبدو أن حبيبته غيّرت له تفكيره بهذا الشأن، ويشار إلى ان فرح مراد دوت الخليج عارضة أزياء لبنانية تبلغ من العمر 30 عامًا، أي أنها تكبر مهند بحوالي 3 سنوات، حيث يبلغ الأخير من العمر 27 عامًا، وتهتم فرح بمجال الموضة والأزياء، كما شاركت في برنامج تحدي الفاشينيستا.