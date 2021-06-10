أرملة سعيد صالح تحكي أسرار جديدة عن أيامه الأخيرة:"جعلني ارتدى الحجاب ولم أستغل زواجي منه"

أرملة الفنان الراحل سعيد صالح كشفت عدة قصص وأسرار عنه وعن علاقتها به، وكذلك حكت تفاصيل جديدة عن أيامه الأخيرة، وردت على انتقادات زواجها منه بسبب الفارق العمري الكبير بينهما.

أرملة سعيد صالح:"أتعرض للانتقادات إلى الآن بسبب زواجي منه"

وحلت الممثلة شيماء فرغلي، أرملة الفنان سعيد صالح، ضيفة على قناة "النهار"، وكشفت قصة تعارفها عليه وقالت إنه الراحل رآها في أحدى المسرحيات وأشاد بأدائها ورشحها للمشاركة في إحدى مسرحياته، وأضافت إنهما شعرا بالإنجذاب والحب من الوهلة الأولى في لقائهما، وقالت إن سعيد صالح عرض عليها الزواج أثناء عملهما في المسرحية، ولكنها رفضت في البداية وهو الامر الذي جعله لا يتحدث معها.

أرملة سعيد صالح تكشف أسرار أيامه الأخيرة

وقالت شيماء فرغلي إن سعيد صالح ظل يتابع أخبارها وساندها في فترة مرضها، حيث كانت تعتقد إنها مصابة بفيروس في الكبد بسبب تشخيص خاطيء، وكشفت إنها تزوجته في عام 2008 بعد ما يقارب 7 سنوات من تعارفهما، وقالت إنه في البداية كانت تحترمه وتقدره بصفته الفنان سعيد صالح ورفضت الزواج منه بسبب صغر سنها، ولكنها وقعت في حبه بعد فترة من تقاربهما وتزوجته منه.

أرملة سعيد صالح تكشف قصة خلافها مع ابنته

وكشفت أرملة سعيد صالح إنهما تزوجا بدون إخبار أحد أو ابنته، بسبب خوفهما من غضبها، وانتظر سعيد صالح حتى زواج ابنته لكي يخبرها بزواجه، وقالت شيماء فرغلي إن علاقتها بابنة سعيد صالح كانت قوية للغاية ولكنها غضبت منها بعد زواجها من سعيد صالح وقاطعتها، وأشارت إلى ان علاقتها عادت معها مؤخراً وتحدثا في أكثر من مناسبة، وقالت إلى انها عاشت فترة من الإكتئاب وتناولت المهدئات بسبب حزنها العميق على وفاته.

واختتمت أرملة سعيد صالح حديثها عنه بردها على انتقادات زواجها منه، وقالت إنها لا تعترف بفرق السن في الحب، وأضافت إنهما كانا يرفضا الوساطة في العمل، ولم تستغل زاوجها منه في العمل بدليل إنها كانت ممثلة مسرح قبل زواجها منه، وإنها ارتدت الحجاب في فترة زواجها منه بعد طلبه منها الابتعاد عن العمل والوسط الفني، وفعلت ذلك بسبب حبها له وخلعت الحجاب في فترة مرضه في أيامه الأخيرة.