شاهد.. ملك أحمد زاهر تهنئ أختها الصغيرة في أولى تجاربها بالتمثيل

هنأت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر أختها الصغيرة منى على مشاركتها و تجربتها الأولى في التمثيل في مسلسل ليه لأ الجزء الثاني و نشرت صورة البوستر الرسمي للمسلسل و ذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام.
وعلقت ملك على الصورة قائلة :" فخورة جدا بقردتي الصغيرة…دلوقتي ممكن تتفرجوا على مني في دور سلمي في مسلسل ليه لأ من بطولة منه شلبي وأحمد حاتم "
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