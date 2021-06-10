شاهد.. ملك أحمد زاهر تهنئ أختها الصغيرة في أولى تجاربها بالتمثيل

هنأت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر أختها الصغيرة منى على مشاركتها و تجربتها الأولى في التمثيل في مسلسل ليه لأ الجزء الثاني و نشرت صورة البوستر الرسمي للمسلسل و ذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام.

وعلقت ملك على الصورة قائلة :" فخورة جدا بقردتي الصغيرة…دلوقتي ممكن تتفرجوا على مني في دور سلمي في مسلسل ليه لأ من بطولة منه شلبي وأحمد حاتم "