خاص: شهد سلمان تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد "ملاك رحمة" مع شجون الهاجري

شهد سلمان بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "أمينة حاف" مع الفنانة إلهام الفضالة، بدأت تجربة درامية جديدة تحمل عنوان "ملاك رحمة" وهو المسلسل الذي يجمعها بالعديد من النجوم.

شهد سلمان تكشف عن تفاصيل دورها في مسلسل "ملاك رحمة"

الفنانة الكويتية شهد سلمان في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" كشفت بعض التفاصيل عن دورها في أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل "ملاك رحمة"، والذي يأتي بعد نجاحها في مسلسل "أمينة حاف"، وأكدت شهد سلمان أنها تظهر بشخصة "مولدة" في مسلسلها الجديد، التي لديها القدرة على معرفة كامل ما يحدث في المنازل التي تزورها بسبب طبيعة عملها.

فقالت شهد سلمان: "سعيدة بالمشاركة في مسلسل (ملاك رحمة) مع العديد من النجوم، وأقدم في العمل شخصية مولدة أو ما يطلق عليها (الداية) التي تساعد السيدات الحوامل لحظة الولادة، وهي تظهر في المسلسل بإمكانياتها المبهرة للجميع ونجاحها بشكل كبير في تنفيذ عملها، مما يجعلها تكستب ثقة من حولها وتعرف الكثير من الأسرار عن كل منزل تدخله".

ويشارك في بطولة مسلسل "ملاك رحمة" كل من الفنانة شجون الهاجري، ومرام البلوشي، وعبدالله التركماني، وحسن إبراهيم، وغدير السبتي، وفي الشرقاوي، والعمل من تأليف أحمد العوضي، وإخراج محمد سمير.

بداية عرض فيلم "كويت مراكش كويت" لشهد سلمان

شهد سلمان تحدثت عن أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم "كويت مراكش كويت"، حيث أوضحت أنه لا يزال العمل السينمائي الوحيد الذي تم عرضه في قاعات السينما بداية من يوم 3 يونيو الجاري فقالت: "حتى الآن لم يتم عرض اي أعمال سينمائية جديدة سوى فيلم (كويت مراكش كويت) والذي بدأ عرض منذ أيام قليلة في قاعات السينما بالكويت"، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد العونان، وسلطان الفرج، ومحمد عاشور، والعمل من تأليف وإخراج عمار هاشم الموسوي، كما تنتظر الفنانة شهد سلمان عرض فيلم "جذبة بيضة" لكل من أحمد العونان، وأسامة المزيعل، وعبدالله الحمادي قريبا.

شهد سلمان تشارك في مسرحية "هلوسة" لطارق العلي

شهد سلمان تعيش خلال هذه المرحلة حالة من النشاط الفني حيث تستعد للمشاركة في أكثر من عمل درامي جديد من بينها مسلسل "سرك الخافي" مع كل من الفنانة أسمهان توفيق، وحسين المنصور، وكذلك مسلسل "من بعدي الطوفان" مع كل من إلهام الفضالة، وشهاب جوهر.

شهد سلمان قد بدأت التحضير في الفترة الماضية لمسرحية "هلوسة" مع الفنان طارق العلي، حيث أوضحت أن فريق عمل المسرحية بدأ بالفعل البروفات الخاصة، وأن العمل سيعرض على منصة "شاهد"، ويشارك في بطولة المسرحية كل من أحمد العونان، وخالد العجيرب، وهي من تأليف أحمد فارس، وإخراج عبدالله البصيري.