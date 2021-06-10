أحمد زاهر يحتفل بأول أدوار ابنته الثالثة في مسلسل "ليه لأ" وتتلقى التهاني من شقيقاتها.. بالصور

أحمد زاهر احتفل بدخول ابنته الثالثة "منى" مجال التمثيل، ونشر رسالة إلى ابنته الصغرى بمناسبة تقديمها أول أدوارها في مسلسل "ليه لأ"، وتلقت الشقيقة الصغرى لملك وليلى أحمد زاهر التهاني منهما على انستقرام.

أحمد زاهر يحتفل بدخول ابنته منى مجال التمثيل

ونشر الفنان أحمد زاهر صورة لابنته الصغرى "منى" على بوستر مسلسل "ليه لأ"، واحتفل بدخولها مجال التمثيل وتقديم أول أدوارها التمثيلية، لتنضم إلى شقيقاتها ملك وليلى أحمد زاهر، ووجه زاهر رسالة إلى ابنته الثالثة في تعليقه على صور البوستر وكواليس المسلسل وقال:" مبروك يا منمونة اول عمل ليكي واول تجربة مع ناس محترمة ومهمة، وان شاء الله ربنا يكتبلك ويكتبلهم النجاح والتوفيق، مبروك صديقتي منة شلبي وصديقي احمد حاتم والمخرجة المتميزة مريم ابو عوف والمؤلفة الرائعة مريم نعوم وشركة الانتاج المحترمة بالتوفيق للجميع".

ابنتا أحمد زاهر تحتفلان بأول أدوار شقيقتهما الصغرى

واحتفلت أسرة أحمد زاهر بدخول عضو جديد من العائلة لمجال الفن، فنشرت شقيقتها ليلى صورة بوستر المسلسل ووجهت رسالة تهنئة إليها وقالت:" ‏‎أول تجربة لأختي وبنوتي الصغنونة مني احمد زاهر مبسوطة بيها قوي وفخورة بيها جداً.. المسلسل بينزل علي شاهد اتفرجوا وقولولي رأيكم وإن شاء الله دور مني يعجبكم"، وقالت في رسالة أخرى إلى شقيقتها:" وأخيرًا انتهى الانتظار.. فخورة جدًا بك يا منى الصغيرة، لست أختي فقط بل ابنتي، فخورة بك حبيبتى".

ابنة أحمد زاهر تنضم لشقيقاتها في عالم التمثيل

واحتفلت ملك أحمد زاهر أيضاً بتقديم شقيقتها الصغرى أول أدوارها، ونشرت صوراً لها على انستقرام، ووجهت لها التهنئة وقالت:" دلوقتي ممكن تتفرجوا علي مني في دور سلمي في مسلسل "ليه لا" من بطولة منه شلبي واحمد حاتم علي شاهد"، وشارك الجمهور أسرة أحمد زاهر في الاحتفال بتقديم منى أحمد زاهر أول أدوارها، خاصة بعد الشهرة الكبيرة التي حققتها ملك وليلى أحمد زاهر مؤخراً، وكانت منى أحمد زاهر قد ظهرت معهما في حلقة من برنامج "صاحبة السعادة" مؤخراً.

ويذكر أن منى أحمد زاهر، 8 سنوات، ستجسد دور "سلمى" في مسلسل "ليه لأ"، ابنة أحمد حاتم في العمل، وتدور قصة المسلسل حول قضية التبني وعدة قضايا إجتماعية أخرى، وتستكمل منة شلبي المسلسل بعد تجربة أمينة خليل في الجزء الأول من المسلسل.