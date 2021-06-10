إيساف يطرح برومو أغنيته الجديدة إهداء للراحل سمير غانم

أهدي الفنان إيساف أغنية جديدة بصوته للنجم الراحل سمير غانم، ونشر البرومو الخاص بها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، والتي تقول كلماتها :"اللي سايب سيرة حلوة لما يمشي الناس تشكر..اللي سايب سيرة حلوة في القلوب بيسيب علامة"، وعلق علي الفيديو قائلا :"إهداء الي تاريخ الفنان اللي ياما سنين وسنين ادخل البسمة في بيوتنا كلنا سمير غانم .. إهداء من القلوب الي حبيب القلوب".

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